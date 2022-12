A poco de ser mamá por segunda vez, Noelia Marzol hizo un pedido a su hija por nacer

Noelia Marzol por estos días está cumpliendo al pie de la letra con el reposo que le sugirieron los médicos. Ahora, la modelo le dedicó un contundente mensaje a Alfonsina, su beba en camino, según Ciudad Magazine.

En su cuenta de Instagram, la bailarina posteó una foto luciendo su enorme panza de embarazada y admitió que se siente agotada; no ve la hora de que su pequeña, finalmente, nazca.

Noelia Marzol desea que su hija nazca.

“No aguanto más. Hija, por favor, necesito que te independices. Te amo y te quiero abrazar. Nacé, afuera también te vamos a cuidar. Sincericidio”, contó, visiblemente cansada.

Noelia Marzol y sus últimas postales embarazada

Noelia Marzon está lista para ser mamá por segunda vez

“La idea es quedarnos en reposo absoluto, al menos hasta cumplir un par de semanitas más. Así sale bien horneada”, detalló Noelia Marzol en sus redes sociales a sus seguidores, que siguen día a día cómo va creciendo su bebita.

“Para ser sincera, preferiría que mi cuerpo retuviera más a estos bebés, pero… hay cuestiones naturales que escapan a nosotros”, se sinceró.

Noelia Marzol y su posible última foto con pancita de embarazada

“La parte buena es que estamos todos preparados para recibir a Alfo. Cuando quieras, bebota”, contó, sobre sus ganas de conocer a su segunda hija.

La internación de Noelia Marzol a la espera del nacimiento de su beba

El fin de semana largo de noviembre, Noelia Marzol debió ser internada en el Sanatorio Otamendi a poquitos días de convertirse en mamá por segunda vez. Alfonsina ya está lista para salir al mundo y su familia, la está esperando.

La bailarina preocupó a sus fanáticos por mostrarse desde la clínica pero a la vez compartió un montón de fotografías y les dejó mensajes tranquilizadores donde explicaba su estado de salud, a la vez que mostraba la hermosa compañía de su esposo Ramiro Arias y su hijo Donatello.

Noelia Marzol, internada, a la espera de su hija Alfonsina

Y desde ahí, parecería que el tiempo pasó más rápido de lo que esperaba porque a las horas debió ser atendida por profesionales para que tanto ella como la beba estén en óptimas condiciones de salud.

“Un día no subí historias y ya especulan sobre el nacimiento de #Alfi. Paso a contarles sobre nuestra situación actual. No nació, pero bueno, mis hijos son ansiosos. Hace un poco menos de una semana estamos super atendidos en el Sanatorio Otamendi porque tuve episodios de contracciones y aún no estamos en fecha”, dijo primero la blonda en las historias de Instagram.