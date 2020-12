A dar vuelta la página: Spotify y YouTube presentaron sus resúmenes 2020 de los temas y artistas más escuchados

Sin lugar a dudas el 2020 no pasará a la historia como un años más, sino que será recordado fundamentalmente por la marca indeleble de la pandemia y sus secuelas en distintos ámbitos de la vida de las personas.

Pero por suerte una cosa es cierta: estamos en diciembre y en pocas semanas daremos vuelta una página amarga en la vida de millones de seres humanos. Y como era de esperar, a esta altura del año algunos ya comienzan con sus balances para tratar de rescatar lo positivo de lo negativo.

Una de las plataformas que presentó sus principales cifras y tendencias a lo largo de estos casi 365 fue Spotify, que ayer publicó el resumen más importante del 2020 a partir del consumo que los usuarios hicieron.

Así la compañía mostró a través de distintas pantallas cuáles fueron las principales opciones de los consumidores, por ejemplo el artista más escuchado fue Bad Bunny, en tanto la canción más escuchada fue ‘Blinding lights’ de The Weekend.

En lo que respecta a podcast, la plataforma presentó el podio compuesto por ‘The Joe Rogan Experience’, ‘TED talks daily’ y ‘The Daily’ respectivamente. En tanto el top de playlist para el ‘bienestar’ estuvo compuesto por ‘Confidence Boost’, ‘Your favorite cafeehouse’ y ‘Songs to sing in the shower’.

Otro dato a destacar es el referente a la década de temas más escuchada, correspondiente a los ’80.

La plataforma de videos de Google también brindó un balance de los once meses de este año en Argentina y elaboró varias listas con los consumos más destacados en nuestro país.

Según lo señaló Karla Agis, Gerente de Cultura y Tendencias en YouTube para Latinoamérica, “La lista de videos más populares de este año es una combinación de contenido publicado antes y durante la pandemia, que refleja cómo cambió el mundo y cómo los creadores se adaptaron y respondieron rápidamente a este nuevo contexto. También identificamos que las personas acudieron a YouTube para satisfacer necesidades específicas, como entretenimiento, competencias deportivas ante la falta de deportes profesionales y contenidos atractivos de todo el mundo que mostraran procesos de creación”.

Top 10 de tendencias

Top 10 de videos musicales

Top 10 de creadores

Top 10 de creadores emergentes