A 10 años de su muerte, el padre de Jazmín de Grazia contó detalles de su trágico deceso

Hace 10 años la modelo, conductora y periodista Jazmín de Grazia, fue encontrada muerta en su departamento del barrio de Recoleta el 5 de febrero de 2012. En un primer momento se habló de un excesivo consumo de drogas, hipótesis que fue derribada por la autopsia.

La joven fue encontrada tirada en el piso de su baño, desnuda. Sobre el espejo estaba escrita la frase “Vos no tenés la culpa de que el mundo sea tan feo”.

En diálogo con Fernanda Iglesias, Ricardo negó que su hija haya perdido la vida por una sobredosis y sentenció: “La causa de la muerte fue un infarto agudo de miocardio con lesión de vieja data. No se murió de sobredosis. Esto se supo en la autopsia, porque cuando tiene el infarto es cuando se ahoga”.

Jazmín de Grazia

En LAM, la periodista brindó más detalles de su conversación con el padre de la modelo, quien le aseguró que demandó a Crónica TV por la publicación de las fotos de su hija sin vida.

“La familia inició una demanda penal y civil contra 6 periodistas de Crónica, y contra el Estado que serían los policías que entregaron las fotos. Él ahora me decía ‘¿Sabes lo que es ver como vulneran los derechos de tu hija? Yo cuando llegue, ella estaba desnuda y yo la tape con una sábana por el pudor de ella’”, detalló la panelista.

“La condena fue firme. Estos seis periodistas iban a ir a juicio oral como correspondía pero pidieron una probation. Esta fue dinero que fue donado a una fundación que se llama Huellas al futuro. Y Ricardo me contó emocionado que esa plata se destinó a comprar plantas frutales para hacer cosas para vender en la fundación y genera algo lindo de todo esto horrible que pasó”, afirmó Iglesias.

La familia de Jazmín de Grazia le ganó un juicio a Diego Gvirtz

En cuanto al comunicado que publicó Crónica dando a conocer el fallo, el padre de la modelo señaló: “Fue un acto de una crueldad terrible, de una bajeza humana, de humillación, hacia alguien que no se podía defender. De una insensibilidad absoluta hacia sus seres queridos, de un amarillismo terrible, de la necesidad de dar una noticia con el morbo supremo con tal de vender más diarios, ya que hicieron dos tiradas más”.

“Y luego, obligados por la Corte, en un espacio sin siquiera un título, poner lo que les habían impuesto. Qué más te puedo decir... que compraron las fotos para publicarlas. ¡Basta por favor!”, finalizó el papá de Jazmín.

El recuerdo de Paula Chaves

“Buen día. Me quedé mirando como puede estar ahí, en una enredadera casi seca, que se esta cayendo”, escribió Paula Chaves, quien era muy amiga de Jazmín, junto a un video de una pequeña flor. “Y en un Jazmín. Mensaje claro y lleno de señales”, aseguró la conductora, quien conoció a Jazmín en su paso por el reality de modelos Súper M.

Paula Chaves recordó a su amiga

Paula también había contando que esta fecha no la conecta con su gran amiga: “Elijo recordarla el día de su cumpleaños, no el día que partió. Porque es justo el cumple de Filipa. Mayor señal que esa no hay. Ella quiere festejo”.