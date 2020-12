’140 segundos’: el emotivo video que muestra la reacción de bomberos ante un llamado de emergencia

Hay vocaciones que exigen ponerle el cuerpo al trabajo, pero existen oficios en los que determinadas personas deciden ir más allá de todo y no solo ponen el cuerpo sino que también arriesgan su vida.

En estos casos lo más atrapante es el amor y la devoción de quienes ponen al prójimo por encima de su propio bienestar, tal y como lo hacen los bomberos de todo el país pero en especial los del cuartel de General Alvear, en la provincia de Buenos Aires.

Un video viralizado en las redes sociales mostró la llegada de un grupo de personas al cuartel en medio de una ruidosa sirena de emergencia: corriendo, en bicicleta o en auto, todos los brigadistas dejaban su aliento con cada trote para llegar a tiempo y poder salir con urgencia a asistir en un siniestro.