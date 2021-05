Zannini defendió su vacunación contra el coronavirus y también la de Verbitsky

Tras el escándalo de la vacunación VIP a nivel nacional, el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, aseguró que no se arrepiente de haber sido inoculado contra el coronavirus y de hecho, redobló la apuesta al indicar que sí lamenta no haberse “sacado una foto”.

“Sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme”, expresó el funcionario kirchnerista de 66 años, que fue vacunado al ser considerado “personal de salud”.

“Me arrepiento de no haberme sacado la foto. Ni yo ni mi mujer hemos cometido ninguna violación de normas. Si me arrepiento de algo es de haberles dado la oportunidad de que nos critiquen, pero ellos no necesitan que yo cometa errores para que me critiquen”, consideró en una entrevista con C5N.

También expresó que no siente culpa, y que en diálogo con el periodista Horacio Verbitsky, quien reveló accidentalmente el Vacunatorio VIP, le dijo que no tenía que actuar con culpa “‘porque vos tenés derecho a eso porque sos una personalidad que necesita ser protegido por la sociedad’. El problema surge de la falta de vacunas, no de quién se vacuna”, consideró.

Con relación a su paso por la cárcel a raíz de la causa del Memorándum con Irán, señaló: “Aprendí que no estoy obligado a perdonar si ellos no se arrepienten. Realmente no he podido perdonarlos porque no dan muestras de arrepentimiento y lo volverían a hacer y, lo que es peor, estamos ante una derecha autoritaria, no democrática, que piensa que la supresión del otro es un camino”, marcó sobre la oposición.

Recordemos que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, justificó el accionar de Salud en la vacunación del dirigente kirchnerista y su esposa, Patricia Alsúa, y aseguró que es parte del “personal estratégico”.

“Zannini es un funcionario público de alto rango, de la administración pública nacional, si tiene un problema de salud, es un problema para el Estado”, expresó la funcionaria.