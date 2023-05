‘Wado’ de Pedro cruzó a Patricia Bullrich por la inseguridad y aseguró que la solución son medidas “a largo plazo”

La inseguridad y la violencia golpean cotidianamente a la sociedad argentina. Es así que, junto con la economía, es uno de los temas más discutidos en las campañas electorales. En este marco, el ministro del interior, Eduardo “Wado” de Pedro, rechazó las ideas de Patricia Bullrich y aseguró que la inseguridad necesita ser combatida con políticas a largo plazo, no con acciones efectistas. “Hay que dejar de tomarlo como parte de las campañas, como algo tan frívolo”, afirmó el funcionario.

“Si yo digo algo que tenga que ver con el largo plazo con proyectos que van a llevar tiempo, y viene otro se sienta al lado y dice yo lo voy a resolver así y asá, esas medidas mágicas que nos vienen diciendo no funcionan”, aseguró de Pedro en una entrevista que le realizaron el programa “Desayuno con Pamela”, de América TV.

La raíz de la conversación fue el caso del policía vestido de civil que baleó a un delincuente por la espalda en Moreno, provincia de Buenos Aires, cuando el último intentó robarle la moto. Patricia Bullrich se expresó a través de Twitter y pidió la liberación del policía.

Patricia Bullrich defendió al policía en su cuenta de Twitter.

“Es parte de los problemas que se utilizan mediáticamente para hacer campaña y cuando tenemos que gobernar no se hace nada”, dijo “Wado” al respecto.

De Pedro, que suena fuerte como pre-candidato a la presidencia por el oficialismo, recalcó que la inseguridad se resuelve con políticas integrales que aborden el problema de la desigualdad, aunque sin descuidar la firmeza ante los delitos que se cometen. “Lo que se ve es que hay un desprecio por la vida. La sociedad argentina, la dirigencia, el Congreso, creo que tenemos que pensar los valores que tenemos como sociedad”, comentó.

“En Mercedes hemos podido organizar una comunidad que se lleve bien, que los que más tienen también piensen en los barrios marginales”, agregó, haciendo referencia al lugar del que es oriundo.

“¿Sabés qué pasa? Una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. Lo más simple es, después de imágenes como estas, si yo digo algo que tenga que ver con el largo plazo con proyectos que van a llevar tiempo, y viene otro se sienta al lado y dice yo lo voy a resolver así y asá, esas medidas mágicas que nos vienen diciendo no funcionan”, manifestó.

El ministro se refirió directamente a Patricia Bullrich y la criticó por no repudiar el atentado que sufrió Cristina Kirchner el 1 de septiembre de 2022.

“Siempre existieron sectores de la sociedad que tienen un discurso demasiado violento. Charlaba con alguien en el exterior y me decía: ‘Wado, los partidos de derecha o extrema derecha en Italia y España no tienen un discurso de eliminar al partido opositor, a nosotros no nos pasó que quieran asesinar a uno de los dirigentes’. Esto merece el repudio y Patricia Bullrich no repudió el intento de asesinato contra la vicepresidenta”, dijo.

Y añadió: “Después nos dimos cuenta de que su exjefe de campaña tenía conocimiento de que la iban a asesinar. No me gusta esta sociedad. Milité muchos años para tener la libertad de decir lo que pienso y no sentir miedo de que me puedan hacer algo. Yo discuto ideas, no personas”.

Finalmente, de Pedro habló de sus propias vivencias para confrontar su opinión respecto al sentimiento de las víctimas de inseguridad en el país. “Yo padecí el asesinato de mis padres en mi presencia, y peleé muchos años para que haya justicia y los asesinos estén en la cárcel. Sé lo que es el sentimiento de impunidad”, contó.

“Las sociedades que mejor funcionan son las que tienen otros valores. Tenemos que volver allí, y después mano muy firme con el crimen organizado, con los funcionarios que tienen que ver con las áreas del combate”, cerró.

El caso de la polémica y la liberación del policía

La discusión en el programa matutino se produjo a raíz del casi de un efectivo de la Policía de la provincia de Buenos Aires que fue detenido después de matar de cuatro tiros a un joven motochorro, a quien acusó de intentar robarle junto a un cómplice mientras se desplazaba en moto. El incidente, capturado por una cámara de seguridad municipal, generó conmoción en la comunidad y llevó a la aprehensión del oficial por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y ser efectivo de una fuerza de seguridad”.

En un primer momento el efectivo quedó detenido y hoy reconoció ante el fiscal de la causa haber disparado en defensa propia y recuperó la libertad, informaron fuentes judiciales.

En base a los elementos reunidos hasta el momento, el fiscal Gabriel López, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Moreno-General Rodríguez finalmente dispuso que el sargento recupere la libertad por considerar que no existen riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación.

Patricia Bullrich celebró al liberación del policía.

Seguí leyendo