¿Vuelven los vuelos a Chile? Latam se fue y el gobierno aún no los permite

El regreso de los vuelos entre Mendoza y Santiago de Chile es una prioridad para el Gobierno Provincial. Así lo aseguró que gobernador Rodolfo Suárez durante un acto de entrega de viviendas realizado ayer, en Godoy Cruz.

Sin embargo, por ahora no hay una postura permisiva por parte de Nación y ninguna aerolínea ha confirmado gestiones para volver a operar entre el aeropuerto local y el país trasandino.

El último vuelo realizado entre ambas ciudades fue en marzo pasado, antes del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) impuesto por el Gobierno Nacional. A partir de ahí solo salieron desde el Aeropuerto Internacional El Plumerillo vuelos especiales solicitados por el Estado y algunos pocos vuelos de cabotaje para esenciales.

En cifras, el transporte aéreo internacional le significa a Mendoza un flujo de 1.412 pasajeros por día (en un año normal), de acuerdo a las estadísticas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Para el Gobierno Provincial, la habilitación de los vuelos desde y hacia Chile permitiría recuperar al menos una parte de los viajeros y de esa forma, se podría movilizar a comercios, restaurantes y hoteles, sectores que en conjunto representan el 22,2% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de de la provincia. “Estamos convencidos que debemos seguir con las aperturas. Estamos peleando para que se rehabiliten los vuelos Santiago-Mendoza”, aseguró el gobernador Rodolfo Suárez ayer. Y agregó: “Serían una oportunidad enorme que los vecinos chilenos pudieran venir a visitar Mendoza. Tenemos que prepararnos para seguir funcionando, porque no sabemos cuándo va a terminar todo esto”, declaró el mandatario provincial durante una entrega de viviendas en Godoy Cruz realizado ayer.

Nada concreto

Ya hubo un pedido formal de Mendoza para habilitar los vuelos internacionales, pero por el momento la Provincia no ha recibido la aprobación de Nación. “Ezeiza y el Puerto de Buenos Aires son las únicas puertas que abrirán al turismo extranjero de países limítrofes, en esta primera etapa”, afirmó hace unos días el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens.

Por otra parte, tampoco las compañías aéreas han confirmado su intención de volver a operar entre Mendoza y Santiago de Chile.

Damián Marsicano, jefe de prensa de Aerolíneas Argentinas, señaló que la empresa no se está preparando para volar entre Mendoza y Chile. “Somos el último eslabón. Los gobiernos provinciales hacen sus pedidos a Nación, de ahí se derivan a la Anac y se hace un análisis de viabilidad. En este caso, además, debe haber consenso con el gobierno del país vecino. Es todo un proceso previo en el que la aerolínea no está incluida”, señaló el representante de la aerolínea de bandera nacional.

Marsicano no descartó que Aerolíneas opere la ruta en el futuro, pero aclaró que hasta que no exista habilitación oficial, no será una prioridad.

Desde JetSmart no hubo respuesta al respecto. “La empresa se está adaptando a las disposiciones de Anac y mudando sus operaciones de Ezeiza a El Palomar. No sabemos nada por ahora de los vuelos entre Mendoza y Chile”, comentaron voceros de la empresa.

Más lejana aun es la situación de Latam, que anunció su retirada de Argentina, aunque no descartó realizar vuelos internacionales entre nuestro país y otros destinos.

Por lo pronto, desde el Ente Mendoza Turismo (Emetur) aclararon que tanto el aeropuerto como la terminal de ómnibus se están poniendo a punto para poder cumplir con todos los protocolos sanitarios en el momento en que llegue la habilitación por parte de las autoridades nacionales.