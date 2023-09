Vuelve la Boleta Única, con solo dos categorías para votar

Este domingo 435.334 mendocinos deberán volver a las urnas para elegir a intendentes y concejales en sus municipios. Se trata de los ciudadanos que habitan en Maipú, Lavalle, Santa Rosa, La Paz, Tunuyán, San Carlos y San Rafael, departamentos que desdoblaron sus comicios de los provinciales y cuyas elecciones PASO transcurrieron en un lejano 30 de abril.

Cabe señalar que se volverá a implementar el sistema de Boleta Única de Papel. El voto es obligatorio para las personas mayores de 18 años hasta los 70 de edad, mientras que aquellos jóvenes de 16 y 17, tienen derecho a ejercerlo también, pero sin arriesgar sanciones por faltas.

Las primarias municipales que abrieron el extenso calendario electoral 2023, contaron con una preocupante baja participación y altos índices de votos nulos. Solo votó el 63,7% del padrón habilitado total y se ausentó un 36,3%. Además en algunos municipios el voto nulo superó el 8%, lo que obligó a las autoridades judiciales a replantearse el diseño original de la BUP.

En busca de reducir los posibles errores involuntarios, las autoridades electorales realizaron cambios en las papeletas que se vieron reflejados luego en las elecciones provinciales del 11 de junio. También vale decir que para esta ocasión será más simple la elección porque son menos candidaturas y solo dos categorías.

Las agrupaciones redoblaron esfuerzos durante la campaña para alentar a que los vecinos se acerquen este domingo, con la confianza de que el porcentaje históricamente crece entre PASO y generales.

Este mismo diagnóstico tienen en la Junta Electoral de Mendoza. Según comentó el secretario Jorge Albarracín a Los Andes, las elecciones generales “son más concretas” y las PASO “no dejan de ser una elección interna entre partidos políticos y a veces la extensa oferta desestimula la participación”.

En las primarias los dos departamentos más poblados fueron los que contaron con menor participación, casualmente. El que lideró la tabla de inasistencias fue San Rafael, dónde sufragó solo el 61,1% y faltó a votar el 38,9% de los electores. Es decir no concurrieron 60.205 personas, de 152.935 habilitadas. Muy cerca lo siguió Maipú, donde se presentó a votar un 62,3% y se ausentó el 37.7%, porcentaje que representó a unas 58.040 ciudadanos de un padrón de 152.899.

La Junta Nacional Electoral ya tiene listas las boletas, urnas y accesorios que se usarán este próximo domingo en las elecciones municipales Foto: Orlando Pelichotti

En tanto, Lavalle presentó un 65,3% de asistencia; en Tunuyán votó un 67,7%; Santa Rosa contó un 69,3% de participación y San Carlos superó el umbral del 72%. La Paz, que es el departamento que menos electores cuenta de los siete, hizo la diferencia sobre el resto con un 78% de sufragios.

Enojo y desinterés con la clase política o cansancio por las recurrentes elecciones, son algunas de las respuestas que encuentran las fuerzas políticas a ese nivel de ausencias. Por eso, sobre todo los opositores, han tratado durante la campaña de convencer a la gente a que participe hoy. “Nosotros decimos que si la gente no va a votar, siempre se benefician las estructuras oficialistas. Por eso buscamos contagiarlos a que lo hagan”, le dijo a este medio un candidato.

Limar el voto nulo

En algunas comunas el voto nulo llegó al 8% (San Rafael y Maipú); mientras que en otros promedió el 4% (Santa Rosa, San Carlos, Tunuyán y Lavalle). Para las elecciones provinciales de junio se hicieron cambios en el diseño para “limpiar” el cuadro de voto y simplificar la decisión del votante, que seguirán vigentes para estas municipales.

Desde la Junta Electoral apuntaron que uno de los errores que detectaron en las primarias municipales fue que “la gente no veía las opciones claras y dentro de algún frente votaban todas las candidaturas”. En definitiva los cambios realizados tuvieron que ver con la ubicación del casillero de voto, que quedó posicionado en el costado superior derecho dentro del mismo recuadro del candidato o candidata de cada categoría y se eliminaron algunos renglones que obstaculizaban la visión.

Otro factor que claramente simplificará la visibilidad es la escasa oferta que quedó disponible, ya que en algunos departamentos como La Paz o Tunuyán se optará solo por dos frentes, y el máximo de candidatos disponibles, será de apenas cuatro opciones como sucederá en San Carlos. Entonces los tamaños de la papeleta variarán entre una hoja oficio y una A4, respectivamente.

Cómo se vota sin errores

Al llegar al establecimiento, la autoridad de mesa corroborará la identidad del votante con el documento correspondiente y hará entrega de la boleta doblada, cuyo dorso es de color verde con el sello de la Junta Electoral de Mendoza, junto a una lapicera. Ambos elementos son los únicos habilitados para emitir el sufragio. Luego cada ciudadano pasará a alguno de los dos biombos, ubicados dentro del aula, para poder elegir entre las categorías de intendente y concejales.

Una vez que el votante abra la boleta, se encontrará con la primera fila horizontal que tendrá los cuadros de los frentes, con sus logotipos y el número de lista, junto con el casillero de “Voto Lista Completa” y el cuadro correspondiente para colocar la cruz o la tilde.

Una aclaración importante: si se votó lista completa y a su vez se hacen cruces en las categorías de esa misma lista, en una o más de las que se votan, se considerará válido para la lista completa.

La cruz o tilde debe colocarse en el cuadro de voto que se encuentra en el margen superior del cuadro general que tiene asignado cada candidato. Sólo tendrán foto los aspirantes a intendentes, mientras que los concejales no.

Si la intención es evitar el voto nulo, cada categoría deberá tener una cruz aunque sean de diferentes listas: candidatos a intendentes por la lista A y concejales de la lista B, por ejemplo. Esto es similar a cuando se cortaba la boleta sábana. Mientras no estuviera dañado el nombre de la agrupación ni la lista, se considera válido.

En caso de que el resto de las categorías no tenga cruces, se considera voto en blanco. Si no se quiere votar en blanco, se debe completar el voto en las restantes categorías. Mientras no haya superposición de cruces en las filas horizontales (cargos que se eligen), el voto será válido.

La Junta Electoral de Mendoza determinó que cruces o círculos en los rostros de los candidatos se consideran votos nulos. Por eso la importancia de marcar con cruz o tilde dentro del recuadro que dice “Voto candidatos a (la categoría) por…” dentro del cuadro general que sea de la preferencia del votante.

Se anularán los votos en cuyas categorías haya rotura de boletas impidiendo establecer cuál ha sido la opción elegida o rotura que no permita ver datos en el talón. Tampoco serán validados los sufragios que contengan en la boleta única inscripciones con nombres, frases y elementos ajenos al proceso electoral. Ni tampoco los votos en las categorías donde se hayan escrito los datos del votante.

Tres autoridades de mesa

Una novedad para estas elecciones municipales será la integración de una tercera autoridad de mesa, según confirmaron desde la Junta Electoral a Los Andes. Se trata de una medida para mantener la agilidad del voto y evitar que el presidente de mesa se congestione con la recepción de electores, entrega de boletas, corte de troquel y demás actividades. Entonces las mesas estarán conformadas por un presidente y dos vicepresidentes, sin jerarquía entre uno sobre otro.

“Cuando hay dos personas votando, la presidenta de mesa tiene dos documentos, más el que se está acreditando y debe cortar los troqueles”, justificaron las autoridades electorales.

Además se busca que “vayan al menos dos autoridades por mesa” para que se abran las mesas a tiempo y no haya demoras. También apuntan a que se facilitará el escrutinio en cuánto a “usar el contador y poner los sellos que sean necesarios”.

Las autoridades de mesa serán en su mayoría las mismas que en las elecciones PASO municipales y fueron capacitadas durante las últimas tres semanas. A diferencia de abril, cuando recibieron $10 mil por su labor, esta vez cobrarán $15 mil de viáticos.

Ayuda telefónica ante dudas

Para poder ayudar a los ciudadanos a emitir su voto, el Poder Judicial de Mendoza pondrá a disposición de la ciudadanía la línea 160 y un número de WhatApp para poder evacuar dudas y consultas.

El Centro de Atención Judicial Ciudadana se habilitará inmediatamente comenzada la elección, a la 8 en los 7 departamentos que desdoblaron y extenderá su atención hasta las 18.

Allí se podrá consultar donde se vota, el DNI que tiene habilitado para votar e incluso pedir detalles del funcionamiento del sistema de Boleta Única Papel con la cual se llevarán adelante los comicios de este domingo.

La otra alternativa es escribir, vía WhatApp, al 2617020948. Escribiendo cualquier palabra, un chat bot podrá despejar las dudas mencionadas.

Así funcionarán los servicios

Este domingo quienes se dirijan a emitir su voto podrán acceder al boleto gratuito en los servicios de transporte público entre las 8 y las 18 horas. Este beneficio está establecido en la Resolución 728/2015, que se aplica en cada acto eleccionario. La medida alcanza a todas las personas mayores de 16 años para recorridos dentro de los siete departamentos que desarrollan sus elecciones y los que lleguen desde la Ciudad de Mendoza a esas comunas.

Para el operativo, el Ministerio de Seguridad afectará a 1.463 policías para custodiar tales departamentos. En total, son 209 escuelas donde se realizarán los comicios: 18 en Lavalle, 62 en Maipú, 22 en Tunuyán, 15 en San Carlos, 10 en Santa Rosa, 7 en La Paz y 75 en San Rafael. Cada establecimiento contará con 6 efectivos policiales: 3 en el turno mañana y otros 3 en el turno tarde.

También se sumarán a las acciones cuerpos especiales, que estarán en patrullaje preventivo en las calles. En este sentido hay que destacar que para el acto electoral no estará abocada al operativo ninguna otra fuerza de seguridad.

Además la Subdirección de Control de Eventos y Locales de Esparcimiento informó que en los departamentos donde se votará no se podrán vender bebidas alcohólicas hasta las 21 del domingo. También estará prohibida la realización de espectáculos masivos, culturales, sociales o deportivos durante el domingo.

Por otro lado la Dirección del Registro Civil informó qué deben hacer los mendocinos en el que caso de no tener su DNI al momento de la elección y poder obtener los certificados excusatorios. Es importante resaltar que las oficinas del Registro Civil permanecerán cerradas durante el domingo 3 de septiembre y la atención será solo online.

Para tramitar el certificado excusatorio, se debe ingresar, el mismo día de las elecciones a la web del Registro Civil y desde ese sitio gestionar el documento para justificar la inasistencia a la votación.

En el caso de no haber recibido el DNI tramitado oportunamente, el ciudadano deberá presentarse al día siguiente de las elecciones, ante las autoridades electorales, con la constancia del trámite iniciado.

Cabe mencionar que los certificados excusatorios de las votaciones se tramitan para los casos en que el ciudadano no cuente con el documento, por estar a más de 500 km de distancia del lugar de votación, o por pérdida o extravío del documento.