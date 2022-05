Con sus críticas ácidas, sus insultos y su histrionismo ante las cámaras -al que acompaña con un tono de voz acorde a su actitud-, la periodista y conductora Viviana Canosa se ha convertido durante los últimos meses en una referente dentro de la acérrima oposición al presidente Alberto Fernández y a todo el kirchnerismo y fuerzas que integran el Frente de Todos.

Con una actitud y estilo comparable a la del mismísimo Javier Milei -legislador de La Libertad Avanza y todo un showman al momento de criticar a “la casta política”-, Canosa ha captado la atención y la simpatía de los argentinos que se sienten identificados con sus editoriales, sus críticas (con insultos incluidos) y su voz desgarrada ante -lo que ella considera- tanta injusticia e impotencia.

Teniendo en cuenta este lugar que ha ganado Canosa, no sorprende que se la esté intentando medir políticamente y como candidata. Y fue la propia periodista quien confirmó que no descarta ser candidata para las elecciones nacionales del 2023. “Me están estudiando para las elecciones del año que viene”, reconoció Viviana Canosa en una entrevista con la revista Sábado Show, del diario uruguayo El País. En esa misma entrevista, Canosa agregó: “no descarto ser candidata”.

¿Viviana Canosa candidata? Dijo que la están “midiendo” y no descarta presentarse en las elecciones.

En la trinchera

Este estilo particular, que puede describirse como decir lo que se siente “sin pelos en la lengua” y con una marcada pasión en sus palabras y su actitud, ha posicionado a Canosa como una de las grandes referentes de la oposición. No solo en el plano político, sino también entre el público y los televidentes. Y más allá de que esta vez fue la propia Canosa quien confirmó esta vez que no descarta ser candidata, no es la primera vez que se la asocia con la posibilidad de llegar a la política.

La foto de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos

El ya mencionado Milei ha intentado sumarla a su movimiento -algo confirmado también por Canosa- e, incluso, ambos suelen mostrarse juntos en distintos eventos y presentaciones públicas, como por ejemplo la más reciente edición de la Feria del Libro. En ese sentido, Canosa no brindó detalles de si se la está sondeando del espacio de Milei o desde otra fuerza, simplemente dijo que está analizando la situación mientras aguarda conocer cómo está posicionada su imagen.

Más insultos al presidente y negó un romance con el mandatario uruguayo

Durante los últimos días, en su programa, Canosa disparó sin piedad contra el presidente Alberto Fernández y contra el fallo del juez Lino Mirabelli, quien sobreseyó a Fernández y a la primera dama, Fabiola Yañez por el escándalo del festejo de cumpleaños en la Quinta de Olivos y en plena fase 1 de aislamiento. El magistrado decidió cerrar la causa a cambio del pago de una multa de 3 millones de pesos, para lo que el propio Fernández debió solicitar un préstamo.

Javier Milei ha intentado seducir a Viviana Canosa apara que se sume a la política.

Por esto mismo, y en la misma entrevista al medio uruguayo, Canosa volvió a arremeter contra el presidente argentino. “Alberto Fernández es un mentiroso, un pelotudo y un hijo de puta”, se explayó la conductora.

Además, Viviana Canosa desmintió rumores de romance con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, versión que se instaló recientemente. No obstante, la periodista argentina reconoció que el mandatario de Uruguay le parece “un tipo atractivo”.