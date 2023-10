Visitas de Juntos por el Cambio: aterrizan Pichetto y Bullrich en Mendoza

Patricia Bullrich visitó Mendoza hace poco y se fue contenta. Estuvo en el búnker de Cambia Mendoza el 24 de setiembre cuando Alfredo Cornejo fue electo gobernador. La dirigente que aspira a suceder a Alberto Fernández, estará nuevamente en la provincia para consolidar votos y captar indecisos.

De cara a la parte final, vendrá Miguel Ángel Pichetto a dar una charla en la sede de la Fundación Mendocinos por el Futuro. No está definida la fecha, pero sería durante el fin de semana largo que arranca el viernes. La ex ministra de Seguridad estará el 16 o el 17 de octubre (aun no se define) con agenda a confirmar.

Javier Milei fue una aplanadora en la provincia en las primarias de agosto. Juntos por el Cambio quedó en segundo lugar y en el único departamento que ganó fue en la Ciudad de Mendoza. De hacerse los rulos con tres bancas a diputados nacionales, el resultado les daría uno solo si se repite el escenario.

La intención es revertirlo y Luis Petri viene seguido a Mendoza para seducir al votante que les dio la espalda a la fórmula que integra junto a Patricia Bullrich. Además, dirigentes de Cambia Mendoza, liderados por Alfredo Cornejo, están recorriendo barrios y repartiendo boletas.

Rodolfo Suárez, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Hebe Casado en el búnker de Cambia Mendoza. Foto: Ignacio Blanco.

En ese contexto vuelve Patricia Bullrich. Sin dudas que el respaldo de Cornejo y el envión de la victoria radical es algo que necesita. Las encuestas marcan que no entraría al ballotage, quedando para Javier Milei y Sergio Massa la definición final. El 22 de octubre está a la vuelta de la esquina y no hay tiempo que perder.

Se desconoce aun qué hará la candidata presidencial de Juntos por el Cambio. Sí está claro que tanto Cornejo como Hebe Casado (del sector bullrichista) estarán a sol y a sombra con ella. Quizás también la acompañe Luis Petri.

Ya no importa quién apoyó a Horacio Rodríguez Larreta y quién a ella. Lo que importa es la unidad de la coalición opositora y aumentar el caudal de votos. Tal como fue el compromiso para después de las elecciones primarias.

La visita de Pichetto

En la antesala de su visita, quien pisará suelo mendocino será Miguel Ángel Pichetto. El Auditor General de la Nación y titular de Encuentro Republicano Federal (uno de los socios de Juntos por el Cambio) estará en la sede de la Fundación Mendocinos por el Futuro, que lidera Luis Petri para brindar una charla.

Justamente el sanmartiniano estuvo este fin de semana con Cornejo y candidatos a diputados nacionales como Lisandro Nieri y Patricia Giménez. La nueva maternidad del Hospital Lagomaggiore y una fábrica de vidrio en Las Heras fueron parte de sus actividades.

Alfredo Cornejo junto al Auditor General de la Nación, Miguel Pichetto. La imagen seguramente se repetirá esta semana. Foto: Orlando Pelichotti

Una tarde mates con vecinos y miembros de un centro de jubilados en Godoy Cruz demandaron su presencia. Allí estuvieron también Tadeo García Zalazar y Diego Costarelli. Luego caminó las calles de Luján de Cuyo donde charló con los lujaninos sobre las ejes que serán claves en una futura gestión nacional. De esa recorrida fue parte Giménez y Julio Cobos.