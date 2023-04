Video: incómodo entredicho entre la directora echada de un hospital en Las Heras y su reemplazante

El Hospital Gailhac de Las Heras está siendo remodelado y en enero se recorrieron las obras aunque por estas hora es noticia luego de que se viralizara un video en las afueras del nosocomio, lugar en el que se despidió Nélida González, la directora del hospital.

La salida de la funcionaria se da en medio de las feroces críticas del radicalismo al intendente de Las Heras, Daniel Orozco por su salida de Cambia Mendoza y la ahora ex directora realizó un duro descargo en las redes sociales haciendo referencia a la interna política.

Nélida González se despide entre lágrimas de los empleados que con tristeza escuchan sus palabras. Pero todo cambió cuando se hizo presente quien aparentemente la reemplazará. ‘’Los quiero a todos con el corazón, es mi hospital, es mi casa, me lo quitaron, no es soberbia, es mi casa’', dice conmovida la ahora ex funcionaria que no se va por decisión propia.

En ese momento, se hace presente quien se identifica como el funcionario que quedará a cargo del hospital ubicado en Las Heras y que depende del Gobierno provincial. ‘’Necesito que abran las puertas del hospital’' dice y González le pide ‘’cinco minutos’'.

‘’No, cinco minutos no. Las puertas tienen que estar abiertas, es un hospital, no puede estar cerrado, es una falta gravísima’', dice el funcionario. Se produce un intercambio de palabras con los empleados que despedían a González y el flamante director dice: ‘’el que no quiere abrir el hospital, vamos a hacer una listita’' lo que terminó de indignar a los presentes.

La ex directora apuntó al Gobierno provincial por su salida

‘’Se me pido la renuncia porque el Dr Orozco fue quien me puso en el cargo de directora ejecutiva del Hospital Gailhac....y se me pidió que publicara que Daniel era un traidor y que yo no formaba más parte de su equipo’', dice el texto que acompaña el video publicado desde el perfil del Hospital Gailhac y todo indica que fue Nélida González quien lo escribió.

En el perfil de Facebook del Hospital Gailhac apareció un descargo por la salida de la directora.

Sin embargo, por lo que expresa, se niega a ese pedido. ‘’Mi integridad como persona es no traicionar no hablar mal nunca de nadie no juzgar y mucho menos fallarle o perjudicar a Daniel quien fue la persona que me valoro como persona y como medico...miles de cosas les debo a mi querida muni y yo estando en un Hospital ministerial estuvo siempre presente ayudándolos’', cerró la ahora ex directora.