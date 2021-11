Video: ¿Elección de Reina de la Vendimia sí o no? los candidatos a senadores nacionales fijan su postura

En los últimos años se ha instalado en Mendoza una polémica a la tradicional elección de la Reina Nacional de la Vendimia. Desde distintos sectores sociales y políticos se ha cuestionado el certamen y se ha impulsado su eliminación. Mientras que para otros, la coronación de una soberana vendimial es parte de la identidad cultural de la provincia y debe mantenerse.

El municipio de Guaymallén aprobó en marzo una ordenanza para erradicar la elección de la reina departamental de la Vendimia, lo que provocó la reacción de vecinos del departamento y de ex reinas que se organizaron para coronar a una soberana “paralela” en un celebración a realizarse en Maipú.

Los Andes le consultó su postura sobre este tema a los principales candidatos a senadores nacionales que competirán en las elecciones del 14 de noviembre. Los representantes de las distintas fuerzas políticas contestaron si hay que mantener o eliminar la elección de la reina nacional de la Vendimia.

La postulante de Vamos Mendocinos, Marcedes “Mechi” Llano, manifestó que “hay que sostenerla porque es parte de nuestro patrimonio cultural, exenta de toda concepción monárquica. No hay fiesta más mendocina que esa, con lo cual no la erradicaría porque para mí no entraña ningún tipo de amenaza”.

Por su parte, el aspirante al Senado de la Nación por el Partido Verde, Marcelo Romano, expresó que “hay que mantener la cultura de Mendoza y hay que mantener la elección porque considero que es parte de la cultura de Mendoza”.

Otra voz a favor del certamen fue la de Jorge Pujol, candidato de Compromiso Federal. “Es una tradición y hay que mantenerla. No veo nada malo en el concurso de la Reina de la Vendimia. Se pueden modificar algunos aspectos para que no sea una cuestión ‘cosificable’ del cuerpo de la mujer, por una cuestión de género. Pero no me parece mal, la tradición tiene que estar presente”, indicó.

El candidato de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, señaló que “creo que hay que mantenerla, es una tradición y no es un concurso de belleza meramente”.

Asimismo, Gustavo Majstruk también dijo que “hay que mantenerla”. “Es una tradición de Mendoza. Me gusta el término embajadora, a lo mejor no sé si es la palabra reina, pero sí me gusta que tradicionalmente se mantenga”, subrayó el representante del Partido Federal que no pudo participar la filmación del video.

Con una visión alternativa se ubicó la candidata del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, quien resaltó que “hay que construirlo con la sociedad”. “Entiendo que está arraigado en la cultura de muchos lugares de la provincia, pero no está aggiornado a estos tiempos. Elegir solamente por belleza es algo que nosotras lo hemos cuestionado mucho, así que creo que tendríamos que hacer una nueva propuesta”.

En tanto, el dirigente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad (FIT-U), Lautaro Jiménez, fijó su postura marcadamente en contra de la coronación. “La elección de la Reina de la Vendimia es algo que ha quedado totalmente arcaico en el tiempo y desconociendo los derechos que ha conquistado el movimiento de mujeres. Es algo que cosifica, un concurso de belleza con esta ceremonia cuasi monárquica que no se corresponde con la verdadera vendimia, que es la que llevan adelante sus trabajadores, las obreras y obreros. Se tiene que terminar con la hipocresía y esa cosa arcaica de la elección de la reina vendimial”, advirtió.