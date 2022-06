Vidal vinculó el caso del avión venezolano-iraní con la muerte de Nisman

La diputada nacional María Eugenia Vidal se refirió a la polémica generada por el avión venezolano-iraní como la trama de “una película” en la que se vinculan los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel, el Memorándum con Irán y la muerte del fiscal Alberto Nisman.

“Es muy grave y no es una foto, es una película”, sintetizó Vidal en una entrevista con LN+. Y pasó a detallar el argumento. “Es una película donde está el acuerdo del Memorándum del pacto con Irán, una película antes con dos atentados, donde está la muerte de Nisman, donde la semana pasada tuvo al Presidente hablando a favor de Cuba, Venezuela y Nicaragua en Estados Unidos”, trazó la dirigente de Juntos por el Cambio.

Vidal insistió en su paralelismo y sostuvo que es la misma película “donde Venezuela e Irán acaban de fortalecer su alianza estratégica, también la semana pasada”. Se refería a la visita de Nicolás Maduro al país islámico, que coincidió con la compra de aviones a la aerolínea iraní Mahan Air, apuntada por agencias estadounidense por presunta vía de colaboración con el terrorismo islámico.

A Vidal le pidieron una opinión sobre la hipótesis de Agustín Rossi, flamante interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) quien especuló sobre el rol como “instructores” de vuelo de los tripulantes iraníes que “le estaban enseñado a pilotear” a los venezolanos, planteo que este jueves tuvo el aval del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. “Que no subestimen nuestra inteligencia”, rechazó la diputada opositora.

“Ni la nuestra ni la de todos los argentinos”, insistió y allí se indignó con el rol de las carteras gubernamentales que no actuaron ante supuestas alertas. “Pasaron más de diez días y ni los ministros del Interior, ni de Seguridad, de Relaciones Exteriores, el jefe de Gabinete… No nos pudieron decir quiénes son los tripulantes, qué vinieron a hacer, y si tienen algún vínculo o no con una organización terrorista iraní. No nos lo pueden decir”, cerró la legisladora.