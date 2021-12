Vidal sobre Máximo Kirchner: “empezó a insultar a toda la oposición”

Máximo Kirchner fue cuestionado por la oposición después de su encendido discurso en la sesión del Presupuesto 2022. La diputada de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal recordó que “empezó a insultar a toda la oposición” y que el oficialismo “no quiere diálogo” y que “no saben perder”.

“Todos los jefes de bloque de la oposición les habían anticipado su voto negativo, y aun así decidieron ir al recinto para ver si nos quebraban y cuando vieron que eso no iba a suceder pidieron cuarto intermedio”, expresó Vidal en diálogo con Radio Mitre.

A su vez, recordó que “los bloques de la oposición habían advertido que había que tratar el Presupuesto una semana más tarde porque había modificaciones que hacer”.

Vidal consideró que “lo de ayer es una vez más el ADN del oficialismo que es ‘vamos por todo, no escuchamos e intentamos someter sin dialogar’”. Y definió: “Nos llevaron al recinto sin tener los votos”.

“Creo que esta es una manera de hacer política, siempre pensar que la forma es el atropello, que hacer política es imponerse y no reconocer al otro. No es la primera vez que sucede”, remarcó la ex gobernadora bonaerense.

Con respecto a la sesión del viernes dijo “fue una crónica anunciada desde el lunes” y criticó que “en las últimas 24 horas le agregaron 56 artículos con gastos que no dijeron cómo iban a financiar” y que se trataba de “un Presupuesto con premisas falsas con una previsión de 33% de inflación”.

Recordó además que “el kirchnerismo no votó ningún presupuesto de Juntos por el Cambio nunca, y ahí no les parecía una irresponsabilidad”. Por otro lado, señaló a los diputados que discuten “con chicanas y haciendo discursos para Twitter”.

“Era un Presupuesto invotable. No se puede construir sobre una mentira, y el Presupuesto era una mentira”, concluyó Vidal en el programa de Marcelo Bonelli.

“La oposición estaba dispuesta a ayudar, pero Máximo incendió la sesión”, dijo Margarita Stolbizer.

Margarita Stolbizer se sumó a las criticas contra Máximo Kirchner

Por su parte, Margarita Stolbizer, otra de las protagonistas de la sesión de ayer, cargó también contra Máximo Kirchner por dinamitar cualquier tipo de acuerdo posible.

“La oposición estaba dispuesta a ayudar, pero Máximo incendió la sesión”, lanzó la titular del GEN e integrante del bloque Encuentro Federal, que forma parte de Juntos por el Cambio.

Según relató Stolbizer a radio Rivadavia, había un acuerdo para seguir tratando el tema, sin rechazarlo. “Desde el día que comenzó la sesión, en varias oportunidades tuvimos las reuniones de los presidentes de bloques y volvimos a plantear la posibilidad de un cuarto intermedio”.

Incluso contó que desde el propio oficialismo, luego de una gestión de Alberto Fernández, había acordado seguir el debate otro día. “Sobre el final nos convocan y nos dicen que el Presidente les había pedido llegar a una solución”, dijo Stolbizer. Todo eso se frustró tras el discurso de Máximo.

“El Presidente es un dibujo sometido a Cristina Kirchner”, concluyó la diputada del GEN.