Vidal: “Por momentos, la política se parece a un circo que sólo hace funciones para sí misma”

María Eugenia Vidal estuvo en boca de muchos luego de que saliera a apoyar públicamente a Horacio Rodríguez Larreta, uno de los precandidatos de Juntos por el Cambio. La ex gobernadora bonaerense llegó a Mendoza para compartir agenda con el intendente capitalino Ulpiano Suárez. Mira por arriba de la interna y si bien está convencida de la capacidad de liderazgo del alcalde porteño, asegura que la unidad de la coalición está por encima de todo.

Entrevistada por Los Andes, Vidal remarca que lleva recorridos más de 60 mil kilómetros porque ha había desembarcado en varias provincias con la intención de ser precandidata presidencial. Se mantuvo neutral un tiempo, pero luego se arremangó junto al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la campaña.

-¿Era necesario salir de la neutralidad?

-Yo creo que es importante que cada uno de nosotros pueda expresar en libertad su voto. Juntos por el Cambio siempre defendió la libertad y el Pro en particular y me sorprende que sorprenda mi apoyo. Somos amigos desde hace 27 años y hace 27 años que trabajamos juntos, como parte de un mismo equipo. Si mantuve muchísimo tiempo una neutralidad fue para cuidar la unidad. El domingo vamos a estar todos juntos. Esa unidad está garantizada.

-La duda surgió porque lo había cuestionado a Larreta cuando tomó la decisión con respecto a las elecciones en CABA...

-Claramente lo hablé con él. Ahora, cuando uno tiene un vínculo de 27 años con alguien y trabaja junto a alguien durante 27 años, un desacuerdo no define la relación. Acá hay algo más importante que ese trabajo común que venimos haciendo hace muchos años. Es quién creo yo que está en mejores condiciones de llevar adelante los cambios que la Argentina necesita. Tiene la capacidad para llevar adelante ese cambio que no solamente tiene que ser profundo, sino que tiene que ser estable. No podemos ir y venir ir y venir ir y venir, como nos pasó muchas veces en la Argentina. Eso no se hace con discursos, con expresiones de deseo, se hace con trabajo, con el hacer en el centro de la cuestión.

-El gobierno de Macri, ¿se quedó a mitad de camino?

-El gobierno de Mauricio tiene el gran logro de haber sido el primer gobierno no peronista que termino su mandato en 90 años y creo que eso, por primera vez, le demostró a los argentinos que no sólo el peronismo podía gobernar. Lo mostramos todos los que gobernamos, como en mi caso. Mostramos una alternativa. Ahora viene el capitulo en el que además de gobernabilidad podemos garantizar transformación y para eso, perfiles como los de Horacio, son los que necesitamos.

María Eugenia Vidal exgobernadora de Buenos Aires perteneciente al partido Propuesta Republicana (PRO), se reunió esta mañana con el intendente Ulpiano Suárez . Foto: Orlando Pelichotti

-Macri, en las paso del 2019 sacó 32 puntos frente a los más de 40 que sacó Fernández. Hoy, con un Fernández muy cuestionado, las encuestas dicen que ustedes obtendrían casi esos mismos puntos, ¿qué ha pasado? ¿Es el fenómeno de Javier Milei?

-Las encuestas generan discusión y debate. Vamos a hablar de realidades y la realidad es que en el 2021, Juntos por el Cambio ganó en casi todas las provincias del país. La realidad es que de 16 elecciones provinciales que se vienen dando este año, en 14 Juntos por el Cambio o ganó o creció en número de votos y el oficialismo perdió. Hasta ahora, la fuerza de Milei no ha mostrado en esas elecciones provinciales, un un caudal de representación relevante. Esos son los hechos. El domingo es el momento en el que la política se calla y habla la gente.

-¿Por qué cree que la gente no va a votar?

-Creo que hay mucho enojo, y eso es entendible. Estos 40 años de democracia no nos trajeron progreso y bienestar, al contrario. Los veinte años de kirchnerismo nos trajeron más pobreza, más inflación, algo que pasa en este gobierno y que nunca había pasado antes: que un trabajador formal puede ser pobre, alguien que cobra aguinaldo y vacaciones puede ser pobre. Eso no había pasado antes. El domingo se pone en juego si vamos a dejar atrás esa Argentina que no nos dio respuesta.

-La gente que no fue a votar elecciones provinciales, pareciera que no encuentra respuesta en las otras propuestas...

-Entiendo el enojo y muchas veces lo comparto. Yo he dicho públicamente que por momentos la política se parece a un circo sin público, que sólo hace funciones para sí misma y no es por ahí no es por ahí. Nosotros tenemos que representar a los argentinos, escucharlos, hablarles de cómo resolver sus problemas. La buena noticia es que se pueden resolver. No estamos condenados a ser un país con inflación para siempre. Yo escucho al Presidente al ministro de Economía decir que tenemos inflación por la guerra, por la pandemia, por la sequía. Brasil Uruguay Paraguay Bolivia Chile no tienen inflación y vivieron la misma guerra, la misma pandemia y la misma sequía. ¿Entonces por qué ellos no? Y nosotros sí.

-¿Escaló demasiado la interna de Juntos por el Cambio?

-Yo creo que no. Vamos a estar juntos y de hecho estamos trabajando para eso. En una competencia donde ambos candidatos son competitivos, puede haber tensiones. Es un aprendizaje, es nuestra primera interna del Pro con dos candidatos del Pro a la presidencia y va a haber un aprendizaje. No está en juego la unidad, que es lo más importante y tampoco está confundido quién es el adversario y el adversario es el kirchnerismo. El adversario no es ni Patricia ni Horacio para ninguno de los que integramos Juntos por el Cambio.

-Si Rodríguez Larreta es presidente, ¿integraría su gabinete?

-Yo creo que el gabinete lo arma el presidente y primero hay que ganar la Paso, después hay que ganar la elección general y después él decidirá. Yo tengo dos años más en la Cámara de Diputados representando a los porteños y me siento honrada de que me hayan elegido. Voy a estar para lo que ellos necesiten sin especular. La Argentina que viene necesita que nadie más especule sobre cuál es el lugar que le toca y yo no voy a especular. Voy a estar donde donde haga falta si es en la Cámara de Diputados y si no donde me lo pidan.

-¿Son realmente tan distintos los modelos que proponen Bullrich y Rodríguez Larreta?

-Creo que hay un qué común y lo más importante es que los dos tienen programas económicos similares con equipos económicos que trabajan entre sí. Los dos tienen una mirada común sobre la política exterior, sobre la política educativa, no hay un qué que los diferencia. Lo que estamos discutiendo es quién lidera y el cómo y yo creo que el liderazgo de Horacio y el cómo que propone Horacio. Es un un cómo basado en garantizarle la paz y la tranquilidad a los argentinos, un cómo basado en el diálogo, que quiere construir una mayoría social, no sólo para hacer un cambio profundo sino para que sea para siempre, ese cómo es mejor que el que propone Patricia pero los argentinos van a ser los que elijan

-¿Le molestaron las críticas que recibiste por haber blanqueado su apoyo a Larreta?

-Yo estoy a favor de que todos nos expresemos en libertad, siempre. Vengo siendo parte del Pro desde hace más de 20 años y siento que lo que hice fue expresar mi voto.

-¿Es necesario que los dirigentes expresen su voto?

-Yo creo que es honesto hacerlo, pero que es decisión de cada uno cada uno tiene la libertad de hacerlo.