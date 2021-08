Víctor Hugo Morales criticó al Gobierno por la foto del festejo en Olivos: “Esta vez la oposición tiene razón”

La foto del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez el 14 de julio de 2020 en la Quinta de Olivos y en plena cuarentena estricta trajo polémica y miles de opiniones al respecto. Uno de los que se refirió al tema fue Víctor Hugo Morales, férreo defensor del kirchnerismo y del actual gobierno de Alberto Fernández, quien se mostró crítico en su programa radial.

En el editorial de ciclo, el periodista expresó: “Normalmente cuando ponemos audios de ellos (la oposición) son sus mentiras, sus visiones sesgadas, sus disparates, su persecución. Esta vez tienen razón, esta vez no se les puede decir absolutamente nada”, afirmó el periodista este viernes en el editorial de su programa por AM 750.

La foto en Olivos web

Y agregó: “Todavía falta que Olivos, como decir la Casa Rosada, dé alguna explicación, alguna disculpa, algo que lo ponga a tono con una situación que asume evidente gravedad, porque la tiene. La cuestión del doble discurso no es un tema que fácilmente se pueda soslayar. No puede el Presidente decir ‘cuidémonos’, promover medidas de aislamiento, y aceptar que lo lleven a una fotografía donde además no habían tomado medidas de aislamiento”.

Sin embargo, no se privó de calificar a los dirigentes opositores como “jugadores muy bravos” y “atrozmente dañinos”, quienes solo buscan “la famosa quinta pata al gato”.

“Bueno, hubo una quinta y una sexta pata cuando consiguieron esa foto”, agregó Víctor Hugo. Aunque intentó ensayar una defensa del jefe de Estado, quien ya tiene una denuncia en Comodoro Py y un intento de juicio político de parte de la oposición.

“Esa foto en la que se nota que al Presidente le dijeron ‘pasá a saludar’. Me da la impresión, por el lugar que el ocupa en la foto, como que viene de costado, como que se suma en determinado momento”, expresó.

Víctor Hugo también acusó a la oposición por las marchas contra la cuarentena y habló de “doble vara de los malos”. Y contó que su primera reacción fue comunicarse con su equipo de producción de C5N para que buscarán una respuesta oficial pero que lo sorprendió “la parálisis que había”.

Finalmente, advirtió al Gobierno que la oposición “le van a sacar jugo” al escándalo. “La verdad es que así como tantas veces decimos ‘son unos mentirosos, son dañinos, son persecutorios, son mafiosos’, la verdad es que esta vez lo que llamamos la mafia mediática consiguió algo bueno, consiguió una prueba interesante sobre la que van a pivotear durante todo este tiempo”, concluyó.

La respuesta oficial estuvo en boca del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien este viernes manifestó: “Es evidente que hubo un descuido, que se cometió un error y que estuvo mal”.

La crítica de Roberto Navarro

Pero Morales no fue el único periodista oficialista que salió a manifestarse sobre la polémica foto del festejo de Olivos. Roberto Navarro también se dio su opinión.

“Alberto estuvo mal, se equivocó, actuó mal porque él carga con la responsabilidad de dar el ejemplo. Yo sé que muchos en este tiempo algún día se relajaron, algún gusto se dieron, lo he visto hasta en personas que yo quiero y respeto. Bueno él no puede, porque es el Presidente y tiene que dar el ejemplo”, expresó en su programa El Destape.

Sin embargo, también defendió al Presidente y contó que tuvo tres encuentros con él en los que sí tenía puesto el barbijo, mantenía distanciamiento social y que fueron en lugares ventilados.

“Ahora también debo decir que las veces que lo vi, lo mencioné varias veces al aire, lo vi muy cansado, extremadamente cansado, muy muy muy cansado, cosa que me preocupó y lo manifesté al aire en su momento. Por eso no me extraña, porque no es un robot, que algún día el tipo haya querido relajarse un rato ante semejante carga que ha sido estar al frente en esta pandemia”, señaló Navarro.

El periodista también aprovechó para pegarle a la oposición a la que criticó por la “judicialización de la política”. Y criticar el pedido de juicio político de diputados de Juntos por el Cambio.

“Todo en la vida hay que contextualizarlo y el tipo (por el Presidente) fue el que se rompió el culo en todo este tiempo para salvar vidas, mientras la oposición estaba intentando que la gente saliera afuera (sic) y se contagiara o que no se vacunara”, concluyó.