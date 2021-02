Verbitsky tendrá su propio programa radial: cuál es la emisora y la relación del nombre del ciclo con Macri

En época de pandemia , miles de personas han perdido su empleo y conseguir otro no resulta nada sencillo. Sin embargo, otras personas gozan de cierta “suerte”. Tal es el caso de Horacio Verbitsky - despido de radio El Destape tras revelar que recibió la vacuna contra el coronavirus por ser amigo Ginés González García - quién se sumará a las filas de AM Del Plata con programa propio desde marzo.

La famosa frase “cuando se cierra una puerta, otra se abre” cabe perfectamente en esta situación. El periodista encontró una nueva emisora apenas horas después de que Roberto Navarro le comunicara su desvinculación a causa del privilegio que gozó al ser inoculado , gesto que destapó el escándalo de las “vacunas VIP” el último viernes.

La incorporación de Verbitsky a Radio Del Plata fue dada a conocer por el propio equipo de prensa de la señal, que también reveló que será Marcelo Figueras quien lo acompañará en El Cohete a la Luna.

“En marzo llega @elcoheteluna junto a Horacio Verbitsky, Marcelo Figueras y todo el equipo. Los domingos de 9 a 12 hs”, comunicaron desde la prensa de la AM 1030.

La razón del nombre de su nuevo programa

El sitio de noticias y programa de Verbitsky se llama “El cohete a la luna”. La causa radica en una presunta frase atribuida al expresidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri.

Supuestamente, el dirigente del PRO dijo -cuando todavía era jefe de Estado- que había que mandar un cohete grande a la luna, de hasta aproximadamente 562 personas de capacidad, repleto de personas que “frenaban el cambio de la Argentina”.

Las disculpas de Horacio Verbitsky tras ser vacunado contra el coronavirus

“Mi vacunación en el Ministerio de Salud fue un error grave, del que me arrepiento, y por el que pido disculpas”, comenzó el descargo del periodista de 79 años de edad en una columna escrita para su medio.

“Asumo sin excusas la parte que me toca y acepto todas las críticas recibidas, así como agradezco las tan numerosas comunicaciones de solidaridad y afecto. Si lo hice y, sobre todo, si luego lo conté sin que nadie me lo preguntara, es porque no advertí que fuera algo incorrecto, el ejercicio de un privilegio”, expresó el Perro.