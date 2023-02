Vendimia: Bullrich y Rodríguez Larreta vienen pero no se cruzarán

En plena campaña electoral de cara a los comicios provinciales y nacionales, la Fiesta de la Vendimia siempre oficia de vidriera para candidatos y candidatas. Patricia Bullrich, titular del Pro estará presente y Horacio Rodríguez Larreta finalmente llegará el jueves, regresando a la Ciudad de Buenos Aires ese mismo día.

Así, los dos dirigentes con aspiraciones presidenciales no se cruzarán en el trajín vendimial. Según indicaron referentes locales cercanos a la ex ministra de Seguridad, llegará el viernes y se quedará hasta sábado participando de varias actividades, entre ellas los actos oficiales.

En la otra vereda del Pro, Horacio Rodríguez Larreta, quien tiene en Mendoza a Omar De Marchi como uno de sus armadores políticos y le había hablado a Los Andes sobre sus intenciones de estar presente en la Vendimia.

“Tengo previsto ir a la Vendimia en Mendoza (siempre sujeto a mi agenda y mi responsabilidad en la Ciudad de Buenos Aires)”, dijo el precandidato al sillón de Rivadavia quien ya se lanzó oficialmente con spot desde el sur argentino.

Lo cierto es que su equipo le confirmó a Los Andes que finalmente estará el jueves, solamente ese día. Por no tanto no participará del desayuno de la Corporación Vitivinícola, uno de los eventos más políticos de esta época. No está confirmado aún qué actividades tendrá en la provincia.

Massa, Wado y Filmus también estarán

Sergio Massa, el ministro de Economía es uno de los funcionarios fuertes del gabinete nacional que estaría en Mendoza. Al menos, ha confirmado su presencia en el desayuno de COVIAR. Al igual que Eduardo De Pedro, ministro del Interior y Daniel Filmus, de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Estos dos últimos funcionarios llegarán el viernes porque a las 17.30 estarán en el Centro Regional Andino (Instituto Nacional del Agua) ubicado en calle Belgrano de Ciudad. El motivo de la visita es para presentar líneas de financiamiento para el desarrollo de investigaciones científicas vinculadas al sector vitivinícola y la gestión de los recursos hídricos.

El único gobernador peronista, confirmado hasta ahora para el tradicional desayuno, es Roberto Quintela, de La Rioja.

Gobernadores y comitiva radical

Desde la Unión Cívica Radical llegará su presidente, el gobernador jujeño Gerardo Morales. No será el único mandatario provincial que pise la provincia, lo hará también el correntino Gustavo Valdés.

Los representantes radicales en el Congreso y con aspiraciones en estas elecciones también se darán una vuelta por Mendoza. Así, al igual que el año pasado se lo verá a Martín Lousteau, El senador nacional quiere competir en la Ciudad de Buenos Aires para suceder a Rodríguez Larreta. Ya lo hizo anteriormente, y perdió por poco.

Un dirigente cercano a él es Rodrigo de Loredo, diputado nacional por Córdoba que estará en la Vendimia. Facundo Manes, también representante de la Cámara Baja, estará participando de algunas actividades en Mendoza.

No solamente la política se hace presente en Vendimia, también reconocidos organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El representante ante Argentina, Jose Agustin Aguerre, ha confirmado su presencia.

Los que esquivan los eventos políticos

El candidato a presidente, Gabriel Solano y el precandidato a gobernador, Víctor da Vila por el Frente de izquierda anunciaron que acompañarán la concentración que los cosechadores, contratistas de viña y obreros de bodega durante el tradicional carrusel vendimial.

“Vamos a acompañar a los verdaderos protagonistas de la vendimia que la están pasando realmente mal. Son los trabajadores quienes producen y generan las riquezas, pero la inflación los ha dejado casi en su totalidad en niveles de pobreza. Por el contrario, un puñado de 5 o 6 grupos exportan a valor internacional y registran grandes ganancias”, dijo Solano.

Por su parte Víctor da Vila indicó que junto al candidato presidencial “vamos a acompañar a quienes trabajan la tierra y sostienen el orgullo provincial. Es muy importante esta acción porque va a visibilizar la realidad que están viviendo y es sistemáticamente ocultada. En el desayuno de la COVIAR o en el almuerzo de Bodegas Argentinas no se va tratar los problemas como los salarios de miseria o las condiciones infrahumanas en las que se levanta la cosecha”.

“Los políticos y empresarios se van a reunir para acordar cómo maximizan las ganancias y se les concede privilegios impositivos como un dólar diferenciado a las exportaciones”, despotricó.