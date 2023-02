Vendimia: Bullrich llega a los actos oficiales y Rodríguez Larreta está en duda

En plena campaña electoral de cara a los comicios provinciales y nacionales, la Fiesta de la Vendimia siempre oficia de vidriera para candidatos y candidatas. Patricia Bullrich, titular del Pro estará presente y Horacio Rodríguez Larreta aún no confirma.

Por eso una de las dirigentes que no se perderá el trajín vendimial será Patricia Bullrich, la presidenta del Pro y una de las candidatas a la sucesión presidencial.

Según indicaron referentes locales cercanos a la ex ministra de Seguridad, llegará el viernes y se quedará hasta sábado participando de varias actividades, entre ellas los actos oficiales.

En la otra vereda del Pro se ubica Horacio Rodríguez Larreta, quien tiene en Mendoza a Omar De Marchi como uno de sus armadores políticos y le había hablado a Los Andes sobre sus intenciones de estar presente en la Vendimia.

“Tengo previsto ir a la Vendimia en Mendoza (siempre sujeto a mi agenda y mi responsabilidad en la Ciudad de Buenos Aires)”, dijo el precandidato al sillón de Rivadavia quien ya se lanzó oficialmente con spot desde el sur argentino.

Lo cierto es que por estas horas no está asegurada la presencia, como tampoco su ausencia, en un hecho que puede vincularse al enfrentamiento entre su aliado del PRO Omar de Marchi y el radical Alfredo Cornejo. “No está confirmado que no viene. Se define mañana”, indicaron a este medio desde el Pro mendocino.

Los ministros nacionales que llegan

Eduardo De Pedro, ministro del Interior, junto a Daniel Filmus, de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación también llegarán el viernes.

Esa tarde, desde de las 17,30, estarán en el Centro Regional Andino (Instituto Nacional del Agua) ubicado en calle Belgrano de Ciudad. El motivo de la visita es para presentar líneas de financiamiento para el desarrollo de investigaciones científicas vinculadas al sector vitivinícola y la gestión de los recursos hídricos.