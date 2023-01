Vargas Arizu: “Debiéramos estar hablando de los problemas y no de quién es gobernador”

Rodolfo Vargas Arizu es un empresario bodeguero que en los últimos dos años emprendió el camino en la política. Junto a otros pares creó “+ República”, una agrupación integrada a Cambia Mendoza en tiempos de mucha convulsión dentro de la coalición gobernante.

En entrevista con Los Andes, Vargas Arizu dio la mirada de los empresarios sobre la política, los objetivos del grupo que encabeza en esta aventura y el diagnóstico sobre el estado de las cosas. “Debiéramos estar hablando de los problemas y no quién es gobernador”, sentenció.

-¿Cuáles fueron los objetivos al avanzar con “+República”?

-Siempre he tenido la pasión de hacer algo más que lo que el trabajo demanda en mi actividad. Desde los 27 años he sido presidente en actividades gremiales empresarias en muchas instituciones, como la Bolsa de Comercio y Promendoza. He visto que la influencia desde el punto de vista privado en los gobiernos fue un fracaso con todo éxito. Nunca pudimos cambiar muchas cosas. El avance del Estado sobre los particulares fue brutal durante los últimos 70 y 40 años. Entonces nos metimos del sector empresario en política. Para la política se precisa una verdadera vocación. Dijimos que íbamos a crear algo nuevo sin ningún político en el medio y pasar de una charla de café a meternos. Cuando uno se mete ve las cosas distintas, se ve que algunas cosas son más complejas y distintas. Antes había una escuela política, pero ahora hay punteros que traen gente. En ese sentido hemos querido influenciar en la política. En las últimas elecciones trabajamos tres o cuatro meses en el frente Cambia Mendoza, que nos abrió las puertas. Enfrenté nada menos a (Alfredo) Cornejo, que es como jugar con Federer el primer partido. Logré 5% de la general y 10% de los votos del frente. Ahora estamos un poco más capacitados. Hemos adquirido más práctica.

-El balance es positivo...

-Sí muy es positivo. Hemos duplicado al PD, por ejemplo. Es interesante este comienzo y hay que que seguir sumando. Ahora hay problemas dentro del frente porque los dos mayoritarios se están peleando por quien impone más poder. Nosotros vamos por lo que le interesa a la gente, que es cómo una economía se desarrolla con normalidad. La mayoría de los temas económicos son nacionales, pero hay que saber qué se piensa acá para que cuando vayan a quejarse a Buenos Aires lo hagan con ímpetu. La economía tiene que ser libre, somos de corte liberal, nos ligamos a Ricardo López Murphy pero no tenemos patrón nacional. Este es un partido provincial sin políticos y no tenemos ningún funcionario. Eso cambia porque la mayoría de la gente del frente tiene un cargo, trabaja por otros motivos. Nosotros trabajamos para hacerle la vida más fácil a la gente. Uno coincide en muchas cosas, pero en cómo hacerlo está la diferencia.

Rodolfo Vargas Arizu en Agenda Los Andes: "Debiéramos estar hablando de los problemas y no quién es gobernador"

-¿Por ejemplo?

- Achicar el Estado, la velocidad de los cambios. Bregamos por la eliminación del Impuesto de Sellos, cuando uno habla de eso dicen que se desfinancia el Estado. Hay que ver si es bueno o malo el impuesto. Si es malo pero hay que usarlo tiene que ser por un tiempo. Lo mismo que las retenciones a las exportaciones. Mendoza está muy dañada por el tipo de cambio. La vitivinicultura tiene un 50% de exportaciones y 50% de mercado interno. El dólar que recibimos es de 189 pesos, es la mitad. Si nos enfocamos en ese valor, un tractor vale como una Ferrari. Así no se puede trabajar, es la suma de una serie de cosas que hacen que ahora la economía sea inviable. La economía argentina es la más regulada. Mendoza tiene 1.500 marcas de vino afuera, que son embajadores de Argentina y vendemos Mendoza. Viajé con Menen y Kirchner al exterior y yo les quería hacer entender que Mendoza no es una provincia con vino sino una provincia vitivinícola. Todos los países vitivinícolas del mundo son predecibles, el único que no es predecible en tipos de cambio y retenciones a las exportaciones es Argentina. Nosotros conocemos y padecemos esas incongruencias, porque cuando un funcionario dice que hay que aumentar impuestos porque nos falta dinero se causa un daño en general.

-El margen desde la provincia en esas variables es nulo en ese sentido...

-En esas variables sí. Pero yo quiero tener un gobernador que sea potente y fuerte. Bregamos para que la variable del cobro en el tiempo sea al revés: no pagar a la Nación y que te coparticipen, sino que el municipio coparticipe a la Provincia y la Provincia a la Nación. Eso hace a la autonomía. Así es en Estados Unidos y en estados de Brasil y España.

-¿Qué dicen en Cambia Mendoza cuando plantea que sea a revés lo de los impuestos?

-Nosotros hemos hecho un programa y lo estamos consensuando. Y tenemos reuniones más privadas en las que estamos consensuando un programa con el radicalismo y el PRO. Dicen que hay cosas que no se pueden hacer, pero se puede hacer todo, porque si han podido destruir este país en 70 años, mejorarlo se puede. Nosotros tenemos la obligación de empezar a producir los cambios, porque muchos chicos se van cansados de las situaciones en la Argentina. La gente joven pierde el proyecto porque cree que todo lo que ellos van a hacer se lo va a sacar el Estado. El Estado saca el 50 o 60% de todas las actividades, entonces no le puede faltar plata, la plata está mal administrada. Nosotros no conocemos de política pero sí de administración. En Argentina, el 40% de la economía la manejan el Estado y las grandes compañías, y el 60% restante pymes y compañías. Las grandes empresas siguen siendo grandes, pero nosotros, las pymes, damos el 75% de la mano obra. Si de las 600 mil pymes del país, cada una toma dos o tres personas se acaba el problema del trabajo. Pero no se puede cargar con otra persona que uno de la paga a los sindicatos y al Estado. Ahí nos tenemos que poner de acuerdo en bajar el impuesto al trabajo y que nosotros tomemos gente. Podemos tomar 10% más de personal si varían las cargas sociales para el Estado y los sindicatos.

-¿Con una reforma laboral se puede aumentar 10% ?

-En un año pasamos de lo negro a lo blanco. Estados Unidos no tiene problemas porque puede tomar y sacar gente fácilmente. La reforma laboral hay que hacerla para que sea más fácil tomar gente.

Rodolfo Vargas Arizu, precandidato a senador por Cambia Mendoza

Rodolfo Vargas Arizu, propietario de Bodega Tierras Altas

-Cómo evalúa las gestiones de Cornejo y de Suárez?

-La de Cornejo fue la más audaz. Cornejo hizo un cambio. Nosotros queremos morderles los talones para decirles que esto lo tienen que hacer. Juntos por el Cambio lo puede hacer si incorpora gente nueva, no precisamente nosotros. Tienen que meter gente con un pensamiento distinto al de la política tradicional. A la política tradicional le encanta regular, controlar y prohibir. Hace falta mas libertad económica.

-Y el gobierno de Suárez?

-Le tocó la pandemia, pero no ha modificado nada. Tuvo un error que fue la estatización de Impsa. Creo que fue un error porque vamos a tener otro caso Greco. El presidente es Massa y uno sabe cómo empiezan y cómo terminan esas cosas. Otro tema fue el de la minería. La minería se tiene que hacer donde tiene consenso social y en Malargüe claramente hay consenso social. Ahí hay que tener coraje y tomar decisiones.

La primera condición es dar confianza y credibilidad ¿Las puede dar Cambia Mendoza? Creo que sí, pero debiéramos estar hablando de este tema y no de quién es gobernador. La gente no está pensando en otras cosas que se hablan. La política se maneja por Twitter. Los que ven esta rosca es el 2%.

Hay que tener coraje y enfrentar los problemas con decisión. Hay que achicar el Estado, que no es echar gente. Es no tomar gente en determinados sectores y saber que nos tenemos que arreglar con lo que hay. Nosotros en la pandemia bajamos 30% el personal, las oficinas quedaron obsoletas. Nosotros lo hemos sentido y eso también lo tiene que sentir el Estado.

-¿Qué candidatura va a tener este año?

-No sabemos porque no lo hemos consensuado. Podemos ir por dentro con lista propia o por fuera. Pero tenemos la convicción de ir por dentro.

-¿Usted quiere ser intendente de Luján?

-Me gustaría pero no es la oportunidad. Nosotros vamos a trabajar para 2027. En 2027 queremos presentar una propuesta de una tercera posición, de gente independiente o influir en este gobierno con gente independiente. La visión de la gente independiente es qué se necesita para producir más y mejor. Hay que unir la ética con la eficacia. La política lleva a hacer cosas que no son viables. Nosotros no podemos estar más de 8 años en política, en 2027 yo desaparezco.

-¿Cómo ve el nivel de la oposición en Mendoza?

-Creo que es bastante buena pero Mendoza se ha quedado, tenía un ímpetu inversor impresionante. En la década del 90 se invirtieron 1.700 millones de dólares en vitivinicultura. El turismo se ha desarrollado y las bodegas están llenas. Ahí hay que trabajar profesionalmente con gente que no venga de la política. Por ejemplo, en la Legislatura, el asesoramiento se lo tienen que dar contadores y abogados. Pero no cada uno tener asesores. Son tremendos los gastos en asesores en el Congreso, parece que es Suiza, en un país pobre. Esa coherencia la tenemos que ver con gente profesional que no viva de esto, que entre y salga, y lo tienen que conducir los que tienen pasión por la política. Esa lógica se tiene que dar. Mendoza lo puede hacer. Tenemos que explotar la minería y podríamos exportar 30 mil millones de dólares. Hace muchos años que no invertimos en agua y para eso tenemos que tener un norte. Me encantaría que el próximo gobierno ganara por el 55%.

-Cornejo...

-Que sea Cornejo o el que acepte ese programa.

-¿Con dos tercios en la Legislatura?

-Con dos tercios en la Legislatura pero con alguien mordiéndole los talones para que haga las cosas que tiene que hacer. Sin modificación de la Corte ni nada de eso, que creo que no lo va a hacer. Hay que tener gobernadores fuertes y legisladores que no voten por bloque. Cuando el que gana homologa el poder a su verdad, tenemos un problema. La verdad es por consenso. Me encantaría que Cambia Mendoza se siente en una mesa y consensúe un programa. Eso necesita Mendoza y lo podemos hacer.

-¿Qué opina del programa Mendoza Activa?

-Es un muy buen comienzo. Creo que es bueno, lo mismo que el Previaje porque la pandemia fue muy dura para el sector turístico. Acá fue menos tiempo, el gobierno fue bueno y había que improvisar. Nosotros tuvimos que consechar y lo hicimos. En eso el gobierno de Suárez fue audaz y peleó contra la Nación que no lo era.