Vadillo vuelve al ruedo y se lanza como candidato a gobernador

El Partido Verde anunció la precandidatura de Mario Vadillo a la gobernación y lo presentará como tal, esta tarde desde las 20 en un acto en la Torre Emilia de Ciudad.

El ex socio político de José Luis Ramón en Protectora y presidente de la “tercera fuerza provincial” (por los resultados que le permitieron ingresar el único legislador que no es oficialista o del PJ en las últimas elecciones) fue diputado provincial hasta 2021, cuando no logró quedarse con una banca provincial. Ahora anuncia que quiere volver a la competencia, por el cargo mayor.

“Las familias que hemos visitado quieren que exista una alternativa competitiva. Realmente están cansados de votar siempre lo mismo”, afirmó Vadillo en diálogo con Los Andes y comentó que resta definir quién lo acompañará como candidato a vicegobernador.

El Partido Verde tiene como ejes de campaña: el medio ambiente, la defensa del consumidor, la ética y transparencia gubernamental y justicia ambiental y social.

Entre las propuestas que presentan, Vadillo destacó un plan sobre viviendas con sistema de leasing inmobiliario para “crear un círculo virtuoso” y una reforma de la OSEP en la que los directores sean elegidos por sus afiliados y no por el dedo del Gobernador”.

“También le damos prioridad absoluta a la eficiencia del agua, porque con esto no solo vamos a lograr que no falte suministro en los barrios y en las zonas cultivables, sino también lograríamos triplicar el área de cultivo de la Provincia”, señaló el precandidato.