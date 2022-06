UNCuyo: La Junta General definió la lista ganadora en Ciencias Políticas y el otro espacio irá a la Justicia

Y un día se supo quién ganó las elecciones en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales. O la menos la decisión de la Junta Electoral General de la Universidad Nacional de Cuyo. Finalmente el órgano ratificó lo resuelto por la Junta Particular y proclamó a María Eugenia Martín y Mariana Castiglia, la fórmula que presentó Frente Plural. Sin embargo, la lista Encuentro por la Universidad Pública confirmó a Los Andes que recurrirá a la justicia.

La reunión de la Junta General fue motivada por el tratamiento, en segunda instancia, del recurso interpuesto contra un acta remitida desde la Junta Electoral Particular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Allí se validó lo decidido por la Junta de esta unidad académica, en lo concerniente a cómo resolvieron la recurrencia de 6 votos (3 de Egresados y 3 de Estudiantes). Por lo tanto, también dictaminaron como “abstracto” en esta instancia el objeto del recurso interpuesto por la lista “Encuentro por la Universidad Pública”, en virtud de lo resuelto.

Así, el triunfo de Frente Plural, con el 50,005% de los votos, frente al 49,995% obtenido por Encuentro por una Universidad Pública se consolida. María Eugenia Martín y Mariana Castiglia finalmente se quedaron con el triunfo frente a Eva Rodríguez Agüero y Mariana Quiroga.

La decisión se tomó tras más de 20 días de la elección que se realizó en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), todavía hay indefiniciones en una de sus facultades. Se trata de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, casa de estudios que tuvo un comicio reñidísimo para elegir a la próxima decana entre dos listas, y la diferencia exigua aún impide dar un ganador claro del mismo.

Ayer en la reunión del Consejo Superior de la UNCuyo, el consejero docente y ex decano de Políticas, Juan Carlos Aguiló, solicitó al rector saliente, Daniel Pizzi, que de “manera urgente” la Junta General Electoral se expida sobre la situación de la Facultad.

El Rector, por su parte, dispuso que la situación se normalice antes de este viernes; pero fue hoy a las 10.30 cuando la Junta General, presidida por Hugo Duch, se reunió para terminar el escrutinio en Ciencias Políticas.

En aquel recuento definitivo de la Junta Electoral Particular del 13 de junio, que tiene como representantes a diferentes delegados de Ciencias Políticas, se determinó como ganadora a la lista Frente Plural, que está más referenciado con el oficialismo de Interclaustro, mientras que Encuentro por la Universidad Pública es un espacio filokirchnerista.

La lista derrotada irá a la Justicia

Desde Encuentro por la Universidad Pública indicaron a Los Andes que irán a la Justicia aunque por estas horas definen la estrategia. “Estamos reunidos con el equipo de campaña y estamos estudiando las vías de la judicialización de lo que consideramos una serie de maniobras ilegítimas que torcieron la voluntad electoral”, aseguraron.

“La Junta General no consideró el pedido de nulidad, no se expidió. Hicieron caso omiso a lo que venían decidiendo en relación a la revisión de los votos, venían haciendo una cosa y ahora no atendieron el pedido. Hay un malestar muy grande en la universidad y nos van a acompañar con este reclamo”, agregaron.