UNCuyo: Compromiso Universitario retiró su demanda judicial por las elecciones

Compromiso Universitario, la lista opositora que encabezó Adriana García junto a Arturo Tasheret, le puso fin a la polémica elección de autoridades en la UNCuyo. Sin aceptar la derrota electoral ante la dupla Ester Sánchez-Gabriel Fidel (Interclaustro), afirmaron que han decidido bajar la denuncia judicial que habían iniciado por “responsabilidad institucional y cariño” a la casa de estudios.

Esto sucede después de que el Consejo Superior ratificara la decisión de tomar los votos en blanco como no válidos y de esta forma proclamara el triunfo del binomio oficialista con el 51,51%.

“Compromiso Universitario consolida su rol como espacio opositor y afirma su posición ante la situación electoral. El colectivo decidió no proseguir con el trámite de la medida cautelar planteada ante la Justicia Federal, pero continuará con acciones dentro del ámbito político universitario como oposición democrática y constructiva”, informaron a través de un extenso comunicado.

También sostuvieron que “el cambio de reglas doce horas antes del inicio, es una herida profunda a la institucionalidad de la universidad”, en virtud de la invalidación de los votos blancos, decisión que se tomó el día anterior a los comicios y despertó la ola de denuncias de la oposición.

“Dicha medida violentó la normativo y la tradición de voto directo, que tomaba en cuenta los votos en blanco como válidos y como una expresión genuina de una parte de la ciudadanía de la UNCuyo”, reiteraron.

En ese sentido, explicaron que “por la gravedad de lo ocurrido” presentaron otro recurso ante la Justicia, que lo aceptó y por lo cual emitió una cautelar interina, que pidió en su momento que no se proclamara ganadora a ninguna lista hasta que el Consejo Superior no se expidiera sobre la validez o no de los votos en blanco.

En esa sesión extraordinaria aseguraron que “no primó el espíritu de la normativa, sino el interés particular de un sector político” y “tuvo un solo objetivo, consolidar un resultado que no había sido tal”, pero también tuvo una consecuencia, más de la mitad de los votantes de la UNCuyo no fueron respetados con su pronunciamiento en las urnas. Finalmente, en otra sesión convocada de urgencia, el oficialismo proclamó la fórmula”, agregaron.

Por esto es que Compromiso Universitario sostiene que “ninguna de las fórmulas obtuvo el piso necesario” que se requiere para ser elegido en primera vuelta. “La legitimidad, en estos casos, se obtiene ganando en las urnas” sostuvieron, y reafirmaron que “el 52% de los electores optaron por no acompañar a la fórmula proclamada como ganadora”.

Sin embargo, la oposición universitaria remató con el anuncio de que retirará de su acción ante la Justicia: “Hemos desistido de la acción judicial a pesar de tener razón pero con el claro objetivo de consolidar un espacio opositor que, en la medida en que entiende que el próximo gobierno de la UNCuyo será ilegítimo, no participará en la gestión pero al mismo tiempo será garante y actor necesario en la reconstrucción de la institucionalidad perdida”.