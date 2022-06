UNCuyo: a días de la elección del nuevo rector, recrudece el enfrentamiento entre las dos listas

A pocos días de las elecciones para suceder a Daniel Pizzi en el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, que se realizarán el 9 de este mes, la campaña se calentó: la lista opositora cargó contra Gabriel Fidel, candidato a vicerrector por Interclaustro, la lista oficialista, por una supuesta falta de antecedentes académicos.

Sin embargo, Fidel rechazó los cuestionamientos y afirmó que sí cumple con los requisitos requeridos para presentarse a la elección.

Desde la agrupación Compromiso Universitario, liderada por la candidata filoperonista Adriana García, señalaron que el dirigente radical accedió al cargo de profesor titular en el espacio curricular Economía Política gracias a un “concurso provisorio” y no por medio de un “concurso público y definitivo”.

Fórmula Compromiso Universitario - UNCuyo

“Efectivamente Fidel tiene un concurso en 2008, pero es interino. Los concursos interinos son provisorios, no son públicos y no tienen jurados externos. Eso imposibilita ser candidato a nada. Para ser efectivo hay que hacer un concurso en serio: público, o sea, que se puede presentar cualquiera, no restringido a una facultad o una carrera, y con jurado externo”, explicaron desde Compromiso Universitario.

En la lista opositora indicaron también que “mediante la resolución 437 del 2016, el rector y correligionario del candidato ( Pizzi) efectivizó en un cargo de profesor titular efectivo a Fidel. Esta efectivización obedece a lo establecido en la paritaria docente. Es decir, el actual candidato tiene las condiciones formales necesarias para ser candidato gracias a la acción gremial y la buena predisposición del actual rector”.

Compromiso Universitario reconoce por otro lado que la situación jurídica de Fidel como candidato es “discutible”, pero remarca a la vez que “desde el punto de vista de la legitimidad académica la situación es sumamente grave, pues por primera vez en su historia la UNCuyo, de resultar ganadora la fórmula del Interclaustro, tendría entre sus máximas autoridades un docente sin concurso efectivo público por oposición y antecedentes con jurado externo”.

Pero ante estas manifestaciones opositoras, Fidel no dudó en decir a Los Andes que la acusación es una mera “chicana”.

Los candidatos para el rectorado del Interclaustro radical.

“Primero dijeron que me puso a dedo (Alfredo) Cornejo, o sea, no fui becario, no hice maestrías, no tengo un Centro de Estudios Internacionales. Como eso no les funcionó, ahora están con esto”, se descargó.

Fidel resaltó por otro lado que para ser candidato “es requisito ser efectivo y yo fui efectivizado en 2016. Desde allí puedo votar y ser elegido, si no no podríamos estar en el padrón cientos, no podría haber sido jurado en concursos de la UNCuyo y afuera”.

“No tengo ningún impedimento. Que la gente vote la mejor fórmula y las mejores propuestas. Son chicanas que no suman”, aseveró el compañero de fórmula de la candidata a rectora Esther Sánchez, quien es decana de la facultad de Ciencias Económicas.

Fidel explicó también que “es cierto que los decanos llamaban a concurso interino, pero recalcó que eso fue en 2008 y a mí me efectivizaron en 2016″. También aclaró que en 2016 “no sólo me efectivizaron a mí, sino a cientos de docentes”.

Recordó también el papel del gremio en una negociación paritaria que se realizó para que la situación de los cargos concursados sin efectivización se regularizara. “Yo estuve 8 años, pero había casos de muchos años más”, indicó.