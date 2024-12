Una pelea entre accionistas complica al proyecto minero más avanzado en Malargüe

El proyecto minero Hierro Indio, uno de los más avanzados que tiene la Provincia en Malargüe, sucumbe por un conflicto entre los accionistas mayoritarios. Guillermo Re Khül renunció a la vicepresidencia que tenía en el directorio en octubre pasado y recientemente advirtió que demandará judicialmente al resto de los socios, entre ellos al presidente Rafael Dhal y a la firma estatal Impulsa Mendoza.

Kühl manifestó que “lamentablemente el rumbo que viene tomando la empresa, nada tiene que ver con la idea que yo tuve al fundarla y esto me ha llevado realmente a tomar decisiones que no tenía pensadas”.

“Con profunda tristeza, me pregunto sobre el futuro de Hierro Indio. Toda vez que me he visto obligado a recurrir a la Justicia para hacer valer mis derechos y proteger mi buen nombre y honor, motivado por mis intereses como accionista y profesional con mi basta trayectoria vinculada a la minería”, le respondió el empresario al sitio Club Minero.

Y afirmó que “en los próximos días, antes de fin de año, cuando se encuentren ingresadas las presentaciones judiciales en el Juzgado, podré recién ahí ampliar la información con pruebas de los motivos que hoy me alejan de Hierro Indio”.

El otro socio mayoritario es Rafael Dahl, quien asumió la presidencia este año. Según pudo averiguar Los Andes, el conflicto se habría desatado porque Kühl se negó a invertir lo necesario para poner en marcha los estudios de prefactibilidad ambiental que se requieren para lograr la DIA de la explotación minera, ya que la etapa de producción, también debe pasar por la Legislatura como establece la Ley 7722. “Hemos perdido un año por esto”, dijo una fuente cercana al directorio.

Entonces indicaron que debía aportar cerca de 40 mil dólares, pero se opuso a hacerlo y tampoco aceptó que el resto de los accionistas cubriera esa parte, con el compromiso de que luego les devolviera el dinero. “Si querés andar en una Ferrari y te da para un Renault 12, pasan estas cosas”, lanzaron desde el seno de la empresa.

Lo cierto es que, a pesar de la negativa de Kühl, el directorio se propone llegar con la DIA de explotación a mayo del año que viene para que ingrese en el próximo período ordinario de sesiones.

Noticia en desarrollo