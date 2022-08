Una multitud de docentes pidió por reapertura de paritarias y “que se vaya” Thomas

Una multitud de docentes salió esta mañana a las calles para manifestarse por reapertura de paritarias salariales y del mismo modo, pidieron “que se vaya” el director general de escuelas, José Thomas.

A la marcha convocada por el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) se plegaron otros gremios nucleados en la CTA de los Trabajadores y la CGT, además de organizaciones sociales como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista Combativa y el Polo Obrero, y agrupaciones estudiantiles.

Los manifestantes reunieron pasadas las 10 en la esquina de Patricias Mendocinas y Godoy Cruz de Ciudad y luego marcharon hacia Casa de Gobierno, encolumnados a los costados de la clásica bandera argentina que se extiende a lo largo de casi diez cuadras.

Paro de trabajadores Los trabajadores de los gremios de estatales (ATE), de la educación (SUTE), SITEA, SADOP, y de la CGT -entre otros-, además de organizaciones sociales, comenzaron pasadas las 10 de este miércoles a marchar por las calles céntricas como medida de protesta y de visibilización ante los reclamos de mejoras salariales para con el Gobierno de Mendoza. Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes

La manifestación llegó a la explanada del Poder Ejecutivo al mediodía. Allí la secretaria general del SUTE, Carina Sedano, y el secretario general de la CTA, Gustavo Correa, fueron los principales oradores ante la atenta mirada de los miles de presentes.

Sedano agradeció el acompañamiento, la convicción y el esfuerzo que realizaron los asistentes. “Estamos acá, defendiendo a la escuela pública. Luchamos por condiciones salariales y laborales. Estamos diciendo que queremos un sueldo digno, que no queremos perder contra la inflación”.

“Luchar no es un delito. Nos han mandado la policía a las escuelas, pero nosotros nos sabemos cuidar, como lo hemos hecho siempre”, comentó sobre las polémicas visitas policiales que sucedieron en algunos colegios.

Luego, la gremialista apuntó directamente contra Thomas y dijo que “acá están todos los actores sociales de la escuela; estamos presentes docentes, celadores, madres, padres y estudiantes”.

De ese modo respondió a la declaración que había lanzado el funcionario sobre que el SUTE “desprecia la presencialidad”. “Tendría que darle vergüenza, los que la despreciaron fueron ellos. En el 2020 no nos dieron aumento, no nos acompañaron ni nos depositaron los fondos fijos. Ese año fuimos a buscar a cada chico que no estaba conectado y les llevamos bolsones a sus casas. Ellos nos abandonaron y salen a decir eso. Somos los que sostenemos la escuela pública y la levantamos. Por eso existe esa empatía con las familias y no nos van a separar”.

“Somos los pacíficos, los que enseñamos y garantizamos la democracia. No solo hemos hecho un paro histórico, hemos ejercido un derecho constitucional a pesar de que delegaciones seccionales nos hayan intimidado”, enfatizó la dirigente y llamó a los docentes a “seguir participando y construyendo más unidad” en las asambleas que tienen programadas para este jueves. “No vamos a bajar los brazos y vamos a estar de pie hasta que nos abran la paritaria”, cerró.

Por su parte, Correa tuvo un encendido discurso dirigido al director general de escuelas. Lo trató de “títere”, “inepto” e “inútil” y pidió que renuncie a su cargo.

“Hace años que no pasaba esto, el gobierno de Suárez tiene que comprender que Thomas se tiene que ir. No nos representa. Los trabajadores les decimos que tiene el peor director general de escuelas que ha tenido esta Provincia”, lanzó el gremialista.

Y continuó: “Suárez tiene un funcionario que desprecia a la escuela y a los trabajadores. Lo único que se le ocurre es mandar la policía a la escuela”, frase que la gente celebró con un fuerte grito de “que se vaya”.

“Le decimos al gobernador que las organizaciones gremiales que estamos acá, no vamos a claudicar en la lucha. Le demostramos que la semana pasada éramos 25 mil y no alcanzó para que reflexionen”, agregó Correa.

Y prosiguió con sus advertencias al gobernador. Manifestó que si no comprende el “malestar social” se duplicarán las marchas en la calle, en un plan de lucha compartido con los estudiantes, las familias de los chicos y las organizaciones presentes.

“Señor gobernador no juegue con la paciencia de nuestro pueblo. Tiene que convocar a la paritaria y hacer un ofrecimiento digno. Esa es responsabilidad suya. Sino nos van a encontrar construyendo paros, movilizaciones y escraches. Vamos a ser la pesadilla de este gobierno que atenta contra nuestros sueños. Vamos a construir el mejor plan de lucha por nuestra escuela”, cerró Correa.

ATE TAMBIÉN MARCHÓ

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) junto a la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y la Asociación del Personal Legislativo (APEL) llevó adelante su reclamo por un aumento salarial de emergencia de $40 mil a la Casa de Gobierno.

A diferencia del Sute, ellos salieron desde San Martín y Garibaldi, cortaron media calzada y culminaron su manifestación del lado de calle Peltier. Sin embargo, una vez que llegó el grueso de la marcha docente, varias delegaciones se acercaron a la explanada.

El secretario general de ATE, Roberto Macho, afirmó: “Entendemos que el gobierno tiene que dar un viraje a estas políticas económicas y sociales. Llamar a negociar a los sindicatos, para poder llegar a fin de mes y nuestros hijos coman. Para que la sociedad mendocina, el almacenero y el quiosquero, tengan ventas”.

En ese sentido, sostuvo que “el gobierno de la Provincia de Mendoza tiene 40 mil millones de pesos guardados y no los ha distribuido, ni a las pequeñas y medianas empresas y menos a los trabajadores estatales”.

El líder sindical también comentó que marcharon “constitucionalmente y en paz, más allá de la criminalización de la protesta que ha implantado el gobierno y la persecución política e ideológica que le ha hecho a los dirigentes sindicales”

“ATE y el Frente Estatal no se va a arrodillar ante este gobierno, por más que nos lleven presos. A esta democracia la hemos sabido construir y la vamos a seguir defendiendo. Lo que estamos haciendo es totalmente legítimo”, sentenció Macho.