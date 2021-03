Una librería de Mendoza no venderá el libro de Macri: las razones que dio su dueño

“Primer Tiempo”, el libro del ex presidente Mauricio Macri que ha tenido éxito en la venta online, ya está en las vidrieras de varias librerías de nuestra provincia. Si bien han habido muchas consultas, por el momento la venta es dispar. Pero hay una librería que se negó a vender el libro, al igual que lo hizo antes con el de Cristina Fernández de Kirchner, “Sinceramente” .

En una recorrida que realizó Los Andes, se pudo notar que más allá de que el lanzamiento oficial será mañana, aquellas librerías que recibieron los ejemplares ya decidieron exhibirlos en sus vitrinas. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de reservas y consultas, hay algunas que no han tenido éxito en la venta en las primeras horas de este martes, mientras que otras destacaron que es el libro que más se están llevando.

Pero hay un caso en una librería céntrica que ya adelantó que no pondrá a la venta el libro, así como tampoco lo hizo con el de la actual Vicepresidenta, “Sinceramente”. Se trata de Casa Lara, en calle San Juan entre Catamarca y Lavalle.

El dueño del local señaló que tanto Macri como Fernández de Kirchner “defraudan a la gente y la usan para mantenerse en el poder”.

“Se manejan con subsidios y el dinero del Estado para mantener a la gente con el voto, es lastimoso”, señaló escuetamente el hombre, que prefirió no dar su nombre. “Yo no soy de ningún partido político, y a mis hijos les sugiero que se vayan al exterior, porque este país lo único que hace es destruir a los jóvenes”, sentenció, dando sus fundamentos de por qué decidió no recibir ambos libros.

Por otro lado, tanto en García Santos (San Martín 921 de Capital), como en Iván Miszei (Garibaldi y San Juan), “Primer Tiempo” ya está a la venta, a un valor de $1.690.

Hubo quejas porque la venta anticipada de manera online perjudicó las proyecciones de las librerías. Orlando Pelichotti / Los Andes

En diálogo con Los Andes, María del Pilar García Santos, quien está al frente de la librería, señaló que prácticamente tienen reservado todos los ejemplares que llegaron ayer por la tarde, y que ya tienen varias ventas en lo que va del transcurso de la mañana.

No obstante, sostuvo que al haber tenido una preventa días atrás a través de Mercado Libre (en el que se agotaron los 23.000 libros de la primera edición), complicó las expectativas que pueden tener las librerías locales. “Es antiético”, consideró.

De igual manera, marcó que han tenido muchos llamados y señas de lectores para tener en sus manos el libro.

En tanto, no pasa lo mismo en Iván Mizsei, donde uno de los trabajadores expresó que si bien han consultado días atrás por “Primer Tiempo”, en las primeras dos horas no habían tenido ventas. “No sabemos cómo seguirá la venta, quizás todos creen que el libro sale mañana”, expresó a Los Andes.

Lo cierto es que otras librerías nacionales no tienen todavía los ejemplares. Es el caso del Centro Internacional del Libro, Yenny y Cúspide.

Pablo, uno de los empleados del local Yenny de calle San Martín casi Garibaldi, expresó que ya se ha realizado una preventa y que mañana comenzarán con las entregas. En tanto, esperan que los llamados que han tenido en los últimos días se traduzcan en ventas en el local.

No pasa así por ejemplo en el Centro Internacional del Libro, donde destacaron que no saben si les llegará el libro mañana, pero también dejaron en claro que “no han habido llamados”.

“Nosotros nos estamos abocando más a los textos escolares, como siempre hemos hecho en febrero y marzo”, señaló una de las trabajadoras del local de calle Lavalle casi San Martín.

Finalmente, entre los libros de política más vendidos en Mendoza aparecen “El medioevo peronista”, del diputado Fernando Iglesias; “Néstor, el hombre que lo cambió todo”, de Jorge Devoto; “La salud de los papas”, de Nelson Castro; “Desobediencia civil y libertad responsable”, de Juan José Sebreli y Marcelo Gioffré; y “¡República Urgente!” de Santiago Kovadloff y Héctor Guyot.