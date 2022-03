Una jueza rechazó la apelación y Francisco Pérez sigue imputado por enriquecimiento ilícito

En dos meses, Francisco Pérez recibió dos duros golpes de parte de la Justicia provincial. En febrero una jueza de garantías confirmó la imputación del ex gobernador por enriquecimiento ilícito y su defensa apeló la medida. Esta semana trascendió que una jueza de un tribunal penal colegiado confirmó la sentencia de febrero y mantuvo la imputación contra Pérez.

La causa nació de una denuncia presentada en 2016 por un grupo de legisladores radicales. Se asienta en la compra de un departamento de lujo con cochera y un auto que, de acuerdo a dos de tres pericias, Pérez no podía justificar con los ingresos familiares declarados.

La jueza María Laura Guajardo del Tribunal Penal Colegiado número 1, decidió confirmar en todos sus puntos la sentencia del 9 de febrero pasado firmada por la jueza de garantías Érica Sánchez, por lo que mantuvo la imputación de Pérez y, en caso de que la defensa no decida ir a casación a la Suprema Corte, se abre una instancia de producción de pruebas tanto del fiscal que investiga la causa (Santiago Garay) como de la defensa. En estas horas, Pérez y su abogado Juan Day, evalúan la posibilidad de llegar a la Corte.

La causa se basa en la declaración jurada de bienes presentada por Pérez, en la que se incluía un departamento de las Torres Agustinas de Godoy Cruz, cuyo valor fue de $1.165.000 según el documento de compra. Además, Pérez compró una cochera en el mismo complejo, tasada en 2016 en unos $126 mil; y un automóvil Peugeot 3008, cotizado en $295 mil.

Todos esos bienes fueron adquiridos mientras Pérez se desempeñaba como mandatario provincial, con un sueldo, que sobre el final de su gestión, llegaba a $45 mil promedio. En ese momento, su esposa había dejado de desempeñar tareas en la Fuesmen y no registraba ingresos en esa misma declaración jurada.

En la causa hubo tres pericias. La primera arrojó que a partir de los ingresos del ex Jefe de Estado provincial y la ex primera dama no se podía justificar la adquisición del departamento. Hubo una segunda pericia que determinó lo contrario. Entonces se encargó un tercer estudio contable que ratificó la primera conclusión y sobre la base de esta pericia se avanzó con la imputación del fiscal Santiago Garay.

El abogado defensor de Pérez, Juan Day, pidió la nulidad de esa tercera pericia porque “tenían que darle participación a la defensa y no lo hicieron”. La jueza de Garantías Érica Sánchez, el 9 de febrero declaró nulo el tercer estudio, pero confirmó la imputación.

El 23 de marzo pasado, la jueza María Laura Guajardo, confirmó el mismo fallo: mantuvo la nulidad de la tercera pericia, pero mantuvo la imputación.