Una inesperada huelga amenaza con afectar el servicio de Justicia a pocos días de la feria

Cuando parecía que el Gobierno provincial cerraría un año con tranquilidad por los acuerdos salariales logrados, un gremio decidió rechazar la oferta propuesta en la paritaria y anunció que llevará adelante un intenso plan de lucha en diciembre, que incluirá paros durante siete días en dos semanas distintas, lo que resentirá seriamente el servicio de justicia local.

Se trata de la Asociación de Funcionarios Judiciales, que rechazó el aumento propuesto de 9% para diciembre y los incrementos a cuenta del 5% para enero, febrero y marzo, respectivamente, denunciando que no hubo propuestas sectoriales para ellos, a comparación de otros gremios.

En enero la Justicia ingresa en feria judicial (del 1 al 31), por lo que las medidas de fuerza previstas resentirían seriamente el servicio, dado que este sindicato nuclea a los puestos jerárquicos del sector. Primero habrá un paro de 48 horas entre el 6 y 7 de diciembre. Y luego repetirán otro, pero por cinco días consecutivos desde el 12 al 16 de ese mes.

“El funcionario es un puesto jerárquico. Por él pasan muchas resoluciones y aparte tramitan expedientes con los jueces. Esto va a traer aparejado que muchos expedientes no puedan continuar su proceso normal y habitual diario”, advirtió el titular del gremio, Marcelo Fekonja en diálogo con Los Andes.

Los sectores que más se verían afectados serían el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, Juzgados de Familia, Juzgados en lo Civil, Cámaras Laborales, Juzgados Tributarios, Cuerpo de Mediadores, Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI), Contaduría de Cámara y Registros Públicos entre otros, indicó el gremialista.

Como ejemplo, Fekonja mencionó que en la Contaduría de Cámara se va a “retrasar todo lo que son liquidaciones de causas”. “Si el funcionario para, se verá resentida la actividad en cada uno de los fueros”, aseguró.

“Yo creo que el Gobierno a esto no le da mayor importancia porque no les interesa si la Justicia funciona o no. El Poder Judicial aparentemente no le traería dificultades o no está entre sus prioridades que se vea afectado”, comentó.

El líder de judiciales señaló que “el funcionario siempre ha tratado de llegar acuerdos para no resentir el servicio y prestarlo como corresponde” pero denunció que el salario se les ha resentido desde 2020 (cuando no hubo aumentos para ningún sector) a la fecha en un 48,5%. “El año pasado perdimos un 10% y este año ya vamos por el 13%”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la negociación salarial fue “una imposición y no hubo discusión que valga. Llevamos nuestra propuesta y no fue ni tenida en cuenta. Fue el único gremio que dejaron respecto a lo sectorial, de lado”.

“Prometieron abrir paritarias en octubre y la pasaron al 15 de noviembre, hasta el viernes. No les interesó mejorar la propuesta. Tienen olvidado al sector Justicia”, aseguró.

Es por esto que hubo un amplio rechazo a la propuesta votada por los afiliados: “Esta vuelta nos llevamos una sorpresa porque de la totalidad de personas, el 96% votó el rechazo. En el Sur y en el Este la votación fue contundente. Allá se sumió a una protesta que tienen con OSEP, donde no brindan servicios como corresponde”.

El gremialista afirmó que por no hacer aceptado la propuesta no percibirán el aumento por decreto. “El funcionario está dispuesto a asumir que no lo haya, pero va a enervar los ánimos de la gente. Creo que va a ser un golpe duro, pero estamos predispuestos a pelear”, dijo Fekonja, y sostuvo que también están “abiertos al diálogo”.

Por su parte, desde el Ejecutivo señalaron que el gremio “faltó a la verdad” en su denuncia. Indicaron que hubo mesas técnicas correspondientes, donde se atendieron sus reclamos. Resaltaron también que, de los 18 regímenes, fueron los únicos que no acordaron y que se trata de un sector de menos de 1.200 empleados. Por el momento la negociación quedó cerrada.

El otro gremio judicial sí aceptó la propuesta

La Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza nuclea a los empleados judiciales y aceptó la propuesta salarial del Gobierno en una votación muy reñida.

“Por un ajustado margen, 52% a 48% de los votantes, ha resultado aceptada la oferta salarial realizada por la patronal en el ámbito de negociación paritaria”, indicó el gremio conducido por César Llanos a través de un comunicado.

“Con el mandato de los compañeros y compañeras, concurriremos a la próxima reunión paritaria a plasmar el acuerdo. Seguiremos bregando por recomponer adecuadamente nuestro salario, la lucha continuará hasta que haya justicia distributiva en el Poder judicial”, expresaron.