Una docente jubilada debutará en política y buscará ser concejal

Una docente jubilada tendrá su primera experiencia electoral como candidata este año. Se trata de Carmen Laffont (59 años), quien es precandidata a concejal de Maipú en una de las listas de Cambia Mendoza.

Laffont es una vecina de Maipú sin ninguna trayectoria partidaria. Dice que la educación todavía es su pasión y aunque nunca tuvo contacto ni relación alguna con el mundo de la política, ahora quiere trasladar su experiencia a esa área.

“Lo hago ahora que tengo todo el tiempo para dedicarle; cuando estás adentro del sistema laboral, trabajando en lo tuyo, quizás no podés dedicarte a otra cosa”, afirma Laffont, quien ha obtenido por su tarea educativa premios y distinciones de parte de organismos públicos y privados del país y en Latinoamérica.

Tras 15 años en el cargo, la docente se jubiló en 2022 como directora del CEBJA N° 3-128 Marilin Penna de Ferro, de la localidad de Fray Luis Beltrán.

Luego de aceptar el reto de postularse, se someterá a la prueba en las urnas en la PASO del 30 de abril próximo. Irá en tercer lugar en la lista del precandidato radical a intendente Néstor Majul.

“Quiero involucrarme, participar con ideas claras, llevamos en Maipú muchos años de un mismo gobierno, todo cumple un ciclo y ahora es tiempo de cambiar”, señala la docente y anticipa que su fuerte será dedicarse a proyectos para las mujeres, además de la educación, claro.

“Yo no sé hacer campañas, no vengo de la política”, confiesa, al tiempo que asegura: “Pero sí conozco la realidad de mi departamento y tengo llegada con la comunidad, sobre todo con la de mi lugar que es Fray Luis Beltrán”.

Laffont trabaja en la asociación sin fines de lucro Apoyo Familia de Mendoza, “que no tiene ningún color político”, la cual promueve la inclusión social, económica y educativa de las mujeres jóvenes y adultas.

Reconoce que no todo su entorno comprendió la decisión de tomar un rumbo político en su vida. “Algunos siguen viendo malo que me meta en política, pero yo quiero trabajar para cambiar ese estigma”, considera.

“Me gustan las ideas del radicalismo, los ideales sin fanatismos me entusiasman para sumarme al equipo de Majul. Jamás me preguntaron si estoy afiliada, por ejemplo. Cuando él me invitó a participar, sentí que era el momento”, dice también la ex directora.

En su carrera docente, Laffont obtuvo distinciones como el Reduca de Santo Domingo, República Dominicana; de la Fundación Avon, y fue semifinalista del Premio al Docente Innovador organizado por Clarín y Zurich.

Considera que “desde la educación se puede llegar a resolver mucho”. Y promete que si no fuera elegida concejala, “igual seguiré aportando mis ideas y proyectos en los espacios que encuentre para hacerlo”.