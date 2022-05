Una diputada de la agrupación de Lilita Carrió denunció a Florencia Peña por su nuevo programa

El debut del programa de Florencia Peña en América TV dio que hablar, generó repercusiones y también, en menos de una semana, una denuncia a la Defensoría del Público. La misma fue realizada por la diputada Marcela Campagnoli por tener contenidos “procaces, de contenido sexual, groseros y soeces del programa”.

“En el mismo se hace excesivo uso de la degradación, la vulgaridad y la humillación en general y femenina en particular”, sostiene la denuncia realizada la diputada, perteneciente al círculo más cercano de Elisa Carrió, contra el programa “La puta ama”.

La denuncia refiere a los dos primeros programas en los que Florencia Peña hizo “chistes” como que “‘en el colegio se reían mucho de mí y me volvieron puta... y ahí me quedé. Hay cosas que se las recomiendo y de verdad que se los recomiendo´ (SIC, en alusión a ser puta)”.

Estas afirmaciones, según la denuncia, “no solo fomentan el bullying en cualquier nivel, sino que expone a las víctimas a que deban soportar y se someterse a la voluntad de sus abusadores, hecho que Peña, como comunicadora social e influyente artista, no puede soslayar”.

El video de Florencia Peña bailando

La legisladora también hizo referencia a la presentación del programa donde la actriz bailó y cantó con tono rebelde e irresponsable “‘puedo decir puta todo lo que yo quiera’, para concluir repitiendo un sinnúmero de veces esa palabra. Continuó con un musical en el cual incluyó dentro de la letra ‘si no te gusta lo que te digo, ma ma mela, ma ma mela, ma ma me la banco igual”.

Florencia Peña por su parte asegura que “nosotros nos estábamos riendo, no estamos siendo literales”. Sin embargo la diputada apunta a que “los dichos proferidos no solo no resultan humorísticos, sino que son agresivos y vulgares”.

“En este contexto entendemos que la libertad de expresión no puede entenderse como absoluta, de tal modo que transgreda otros principios y derechos garantizados por la ley, la Constitución Nacional y los derechos y garantías consagrados en tratados con jerarquía constitucional”, remarca la denuncia.

El documento también asegura que “los dichos proferidos por Peña merecen un análisis y tratamiento similar al efectuado por la Defensoría a su cargo en los informes N° 53, N°50 y N° 54 en función de la gravedad de las manifestaciones efectuadas. Nótese que Peña hace alusión a que, si no es de su gusto el contenido del programa que conduce, pueden efectuarle felaciones”

Campagnoli aseguró: “yo no le voy a decir a Florencia Peña qué contenido poner en su programa, pero se puede entretener, hacer humor incluso hablar de sexo sin ser grosera ni tan explícita desde lo gestual y lo vulgar”.

La denuncia fue apoyada por los diputados de Juntos por el Cambio: Alejandro Finocchiaro, Soher El Sukaria, Ana Clara Romero, Adriana Ruarte, Gustavo Hein, Alberto Asseff y Carlos Zapata.

Lo que dijo Florencia Peña sobre las críticas

Florencia Peña, en su programa, dijo que las críticas siempre son bienvenidas siempre que sean con respeto: