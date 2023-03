Una concejal de Luján seleccionada en un programa internacional de liderazgo

Quince jóvenes de distintas provincias fueron seleccionados por la Fundación Universitaria del Río de La Plata (FURP) para viajar a Estados Unidos y conocer los principales centros de decisión sobre políticas públicas. Los becarios son argentinos de entre 23 y 32 años que ya ocupan lugares de decisión y buscan consolidarse como referentes en sus provincias.

El próximo 2 de abril llegarán a Estados Unidos. La curiosidad es que pertenecen a diferentes partidos políticos -peronistas, radicales, del Pro- y con distintas formaciones y perfiles -gestión, comunicación, sindicalismo, investigación-, pero con un objetivo común: buscan ser los líderes de la Argentina del mañana.

De acuerdo a lo que comunicó la FURP, este programa se desarrolla hace 52 años y brinda formación intensiva con referentes de distintos ámbitos: empresarios, académicos y especialistas en distintos temas de interés público. Conocerán de primera mano, en conversaciones con funcionarios y autoridades, la realidad de cómo funcionan las principales instituciones de EE.UU.

Para Scalco, esta oportunidad representa “algo muy importante desde lo personal y profesional. Mendoza y Luján tienen que volver a crecer. Estoy muy interesada en conocer experiencias relacionadas a la planificación urbana, la seguridad y el turismo como factor de desarrollo económico”. La concejala apuntó a la necesidad de intercambiar ideas que se puedan replicar y que puedan servir para mejorar un poco la vida de nuestros vecinos.

Hay que recordar que varios mendocinos reconocidos fueron parte de los programas FURP, como el periodista, ex diputado provincial y candidato a gobernador Luis Rosales, el actual vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo Gabriel Fidel, el actual diputado provincial José María Videla Saénz, el concejal de Godoy Cruz Leonardo Mastrángelo, el ex senador y líder del Movimiento Evita Luis Böhm, ex gerente de Distrocuyo y ex titular de Emesa Alejandro Neme, y el intendente de Godoy Cruz Tadeo García Zalazar, entre otros.

Rosales y Videla Saénz son parte del consejo de administración de la FURP. Mastrángelo es el responsable de la filial Mendoza de la FURP.

Agenda de Trabajo

Un módulo referido al modo de organización y dinámica del Pentágono, el Congreso, la Corte Suprema, el Departamento de Estado, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial locales de Estados Unidos.

Los becarios tendrán reuniones ejecutivas en Texas, Boston, Dallas, Nueva York, Washington y Filadelfia y visita a sedes del Partido Demócrata y del Partido Republicano, cárceles, distintas universidades.