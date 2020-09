Una canción de Perales, un oficialista señalado y una sesión larga: “Ficha Limpia” obtuvo media sanción

Una nueva sesión de los martes en la Cámara de Diputados dejó algunos hechos curiosos. La jornada tenía como plato fuerte la media sanción de Ficha Limpia, y como se preveía por la rosca de los últimos días, fue bastante picante.

Finalmente, se aprobó con los votos oficialistas en todos los artículos. El PJ se abstuvo sólo del primero, que es en donde no había acuerdo: las condenas que impedirán las candidaturas.

Mientras el proyecto de la radical María José Sanz quiere que “las personas que se encuentren condenadas, en Juicio Oral y Público, a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso”, el aporte del peronismo es “con sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, a pena privativa de la libertad”. Por otra parte, la oposición propuso que se amplíen estas fichas limpias a otros cargos ejecutivos, y que no sean sólo legislativos.

Perales se coló en la sesión, pero lo citaron mal

En medio de las alocuciones, e indignado porque asegura que el diputado Gustavo Cairo (PRO) le sopló la idea de incluir a los cargos ejecutivos, el jefe de bloque del PJ, Germán Gómez lo chicaneó con una canción del popular artista.

“A mi amigo Cairo, le recomiendo por ahí, me hizo acordar un poco una canción de José Luis Perales, que dice y cómo es él mirándote a los ojos juraría y cuenta la historia un poco de aquellos que se roban el amor de alguna mujer. En este caso el robo de una idea, sino que…la escuche que es un gran romántico, es una linda canción para pasar esta tarde”, dijo entre risas.

La canción de Perales es la archiconocida “¿Y cómo es él?”, y tiene un párrafo recordado que dice. "¿Y cómo es él?, Y Cómo es él?, ¿en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? “Es un ladrón, que me ha robado todo”. Seguramente lo acalorado de la discusión le pasó factura al sanrafaelino y trastabilló con la letra.

Cairo evitó entrar en el juego, y sintetizó su postura en asegurar que cuando presentó “este proyecto me base en el espíritu de ficha limpia que es fundamental en los delitos de corrupción. Creo que ninguno es dueño de las ideas, para eso están los trabajos en comisión. Aceptamos las sugerencias y no que quiero que queden huecos”.

Cairo, el apuntado

Gustavo Cairo (PRO) no sólo recibió la chicana de Gómez, sino que también por parte de Mario Vadillo (Protectora Línea Fundadora).

“Sorpresivamente nos encontramos con un proyecto de días atrás, sin estado parlamentario, que justamente era lo que habíamos venido hablando en las reuniones de LAC (Legislación y Asuntos Constitucionales). No me gusta nada que a un compañero le saquen la propuesta, la militen. Se han incorporado numerosos delitos, y la propuesta de Gómez era para más cargos”, dijo efusivo.

Ahí nomás pidió un cuarto intermedio para aclarar la situación del articulado definitivo, y avisó “sino, estaremos viendo que acá tenemos un caso de corrupción legislativa porque cuando se toman las modificación y si se hacen propias”.

Rápidamente Cairo le llamó a Andrés Lombardi, el presidente de la Cámara de Diputados, y furioso le manifestaba su descontento. Finalmente todo retomó su curso.

¿Qué es Ficha Limpia y Políticos sin antecedentes?

Las modificaciones son puntualmente al artículo 37 de la ley orgánica de los partidos políticos agregando nuevos requisitos para las candidaturas. Si se convierte en ley, no podrán ser candidatas las personas que tengan condenas en primera instancia por delitos de corrupción (contra el orden económico y financiero, y contra la Administración Pública) y delitos contra la integridad sexual (femicidios, proxenetismo, corrupción de menores, tenencia, acopio y distribución de pornografía infantil).

Los partidos políticos o alianzas electorales, a fin de acreditar el cumplimiento del párrafo anterior, deberán exigir a todos los precandidatas/os y candidatas/os titulares y suplentes que integren sus listas, para cualquier cargo electivo provincial y municipal, el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia (o el informe o documento que lo reemplace), siendo responsables directos de su presentación por ante los órganos con competencia electoral. El citado certificado se deberá acompañar junto con la presentación de listas, tanto en las elecciones primarias como en las generales.

En caso de haberse advertido la falta de presentación del Certificado de Antecedentes Penales, el organismo con competencia electoral intimará, por única vez, al partido político o alianza electoral al cumplimiento de dicho requisito o al reemplazo del precandidato o candidato, en un plazo de veinticuatro en (24) horas.

En caso de no adjuntarse el Certificado de Antecedentes Penales correspondiente o, en su defecto, en caso de no producirse el reemplazo del precandidato o candidato en el término previsto, la lista de dicho partido político o alianza electoral será considerada como lista incompleta y no podrá participar de las elecciones provinciales o municipales.

Si se advirtiese, con posterioridad a las elecciones provinciales o municipales, que alguno de los candidatos electos registrara antecedentes por los delitos enumerados en el primer párrafo, la situación será inmediatamente comunicada a la Cámara Legislativa o Concejo Deliberante que corresponda a los fines de iniciar el proceso constitucional pertinente a que hubiere lugar.