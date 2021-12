Un tercio de los concejos deliberantes sesiona sólo 2 veces al mes

En Mendoza hay un tercio de las comunas cuyos concejales han sesionado solamente en promedio dos veces al mes en este 2021. Si bien superan lo que legalmente se requiere en la ley orgánica de municipios y sus propios reglamentos, hay presidentes de concejos deliberantes que sostienen que se han realizado pocas “como normativa para combatir el coronavirus”. Otros, en tanto, defienden la idea de que la cantidad no hace a la calidad de las mismas, y aseguran que están “al día” en el debate de los proyectos de ordenanza que se han enviado.

Lo cierto es que la cantidad de sesiones al mes ha despertado críticas de concejales de Izquierda, quienes incluso hacen hincapié en los abultados salarios que tienen -en algunos casos no- los representantes en el Concejo.

Fue el edil del FIT Ulises Jiménez quien criticó la baja cantidad de sesiones en Las Heras, que tiene en promedio sesiones quincenales. “Rara vez hay tres sesiones al mes”, dijo a Mdz Radio, y agregó que “los políticos tienen este tipo de privilegio, van cuando quieren si es que van. Además perciben diez veces más que lo que cobra cualquier trabajador municipal que tiene que cumplir horario”.

Micaela Blanco Minoli, concejal de Lavalle, fue en la misma línea que Jiménez: “Previo a la pandemia las sesiones se realizaban el martes y luego cada 15 días. Como en todos lados, se trata de los privilegios que tienen los políticos”, declaró a Los Andes.

“Ellos deciden cuántas veces van al Concejo, cuántas veces se sesiona, mientras que los trabajadores municipales, incluso en pandemia siguieron cumpliendo tareas casi normalmente. En Lavalle las y los concejales cobran $105.000 y un salario básico de un municipal ronda los $10.000. Es brutal la diferencia. Los funcionarios viven completamente alejados de la realidad de las mayorías y con eso es con lo que hay que terminar”, aseguró.

En la edición del 8 de noviembre, se informó sobre los salarios de los concejales, que son dispares según la comuna en la que se desempeñan. Éstos van desde los $100.000 (salvo el caso de La Paz, donde cobran poco más de $50.000), hasta los $214.000, como es en Guaymallén, donde además está el ítem recinto, que ronda los $64.000 y se les descuenta si no asisten a las sesiones o reuniones de comisiones.

Los más y los menos

Según un relevamiento realizado por Los Andes, seis concejos deliberantes han tenido en promedio solo dos sesiones por mes en sus departamentos. El resto oscila entre las tres y las cuatro sesiones por mes, es decir, una por semana, tal como ocurre en la Legislatura provincial (tanto en Diputados como en Senadores).

Si bien cada una de las comunas tiene sus propias reglamentaciones sobre el funcionamiento de los concejos deliberantes, la mayoría está sobre la media de las sesiones obligatorias que dictan sus normativas, ya que las mismas establecen pisos de una o dos sesiones al mes. No obstante, la mayoría ha adoptado aumentar la cantidad de sesiones, hasta llegar a un promedio de una por semana.

Los cuerpos legislativos que más sesiones han tenido este año son Junín, Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Santa Rosa, Rivadavia, Tupungato, Malargüe, Luján de Cuyo y San Carlos, que han participado en entre 34 y 47 sesiones en lo que va del año (entre ordinarias y extraordinarias), lo que varía entre 3 y 4 sesiones por mes.

Del otro lado, los que menos sesiones han tenido han sido General Alvear, Tunuyán, San Martín, La Paz, Lavalle y Las Heras, con un promedio de 2 sesiones por mes. En tanto, Maipú ha tenido un promedio de 3 sesiones por mes.

Más allá de las sesiones que se celebran, los concejales de los 18 departamentos deben participar obligatoriamente de las reuniones de comisiones, que varían entre 3 y 4 días por semana (hay entre 5 y 12 comisiones según el departamento), mientras que, en el caso que haya en algún departamento un día sin sesión o comisión, deben trabajar desde su despacho o ir a hacer “territorio” -como así lo llaman ellos mismos -, que es recorrer barrios o zonas del departamento donde hay necesidades.

Qué dice la ley que los regula

La ley orgánica de las municipalidades de Mendoza (ley 1.079), que rige desde 1934, establece en su artículo 57 que el período de sesiones ordinarias comienza el 1 de marzo y finaliza el 30 de octubre.

No obstante, por resolución cada concejo podrá prorrogar estas sesiones durante 30 días más, por lo que naturalmente este período suele terminar a fines de noviembre. En tanto, entre diciembre y febrero, se realizan sesiones extraordinarias, en las que solamente se pueden tratar asuntos determinados por el propio Poder Ejecutivo departamental.

¿Calidad o cantidad?

Los Andes dialogó con algunos presidentes de concejos deliberantes, quienes relativizaron la cantidad de sesiones como una marca de mejorar calidad del organismo, y se centraron en la necesidad y el desafío de “interpretar” qué es lo que necesita el vecino de cada departamento.

Por ejemplo, Fabricio Cuaranta, edil radical de Godoy Cruz, sostuvo a Los Andes que hay que otorgar “más importancia a la calidad que a la cantidad de veces que se sesiona”, y añadió que un concejal o legislador puede presentar una gran cantidad de proyectos, pero que pueden no ser importantes o aplicables al departamento.

“El que maneja el pulso de la cantidad de sesiones es la relación que tiene el cuerpo legislativo con el Ejecutivo. Cada municipio funciona de acuerdo a la gestión de gobierno. No porque sesionen 2 veces al mes son más vagos que otros. Depende de los objetivos, de las gestiones y de las plataformas que se hayan implementado”.

En el caso de Lavalle, la concejal del PJ Carina Segovia sostuvo que hasta las restricciones por pandemia se sesionaba una vez por semana. Luego se implementó un sistema semipresencial hasta llegar ahora a sesiones cada quince días, mientras que en comisiones “nos reunimos todas las semanas”.

“Es importante que se sepa que no tenemos temas pendientes por resolver. Todos los temas ingresados han sido tratados y resueltos en su mayoría”, aclaró.

También defendió el trabajo de los concejales José Morán, de General Alvear. Sostuvo que las dos sesiones al mes dan espacio no solamente para tratar todos los proyectos, sino también para “visitar todos los distritos y resolver los problemas de los espacios que están más alejados” del centro urbano alvearense.

El edil expresó que desde hace años se trabaja así, y que en este 2021 se trabajó en un 100% con presencialidad. “Las sesiones y las comisiones son más ágiles y estamos al día con los proyectos a tratar. Si fueran todas las semanas no podríamos ofrecer respuestas certeras a los problemas de los vecinos. Hasta ahora viene dando resultado”, completó, y dejó en claro que “haya o no sesión, los concejales trabajamos todos los días en proyectos, en problemas y en comisiones”.

Por otro lado, Emir Andraos, concejal peronista de Tunuyán, justificó las 17 sesiones que se han desarrollado en la comuna del Valle de Uco y señaló que decidieron sesionar menos también por motivos del coronavirus.

“En un año normal como el 2019 tuvimos un promedio de 3 sesiones ordinarias por mes. La intención ahora ha sido no hacer muchas sesiones cortas, sino juntar proyectos. Hemos tenido un promedio de 2 sesiones por mes y vamos a las comisiones tres días de la semana”, comentó, y agregó que cuando hubo necesidades de urgencia en sesiones, “se hicieron sin problema”.

De igual manera se pronunció Daniel Llaver, concejal de la UCR de San Martín. “Debatimos mucho en las sesiones y de igual manera se trabaja en las comisiones. Los ediles tienen que estar en la calle también. Es cierto que no hemos tenido tantas sesiones, pero no había necesidad de sesionar si no había temas urgentes, por lo que los juntábamos y los tratábamos en una sola sesión”, expresó.

También dijo que lo mismo pasa con los proyectos. Un edil “puede presentar 100 iniciativas que no sirven para nada. Acá se trabaja todo el año”. Por ejemplo, en San Martín se han aprobado 50 ordenanzas y en Capital 37, aunque el número no marca claramente la calidad o complejidad de cada tema tratado.

Cantidad de sesiones desde el inicio del período ordinario

Junín: 47 sesiones (ordinarias, especiales y extraordinarias)

Capital: 44 sesiones (sólo ordinarias)

Santa Rosa: 40 sesiones (contando extraordinarias y especiales)

Rivadavia: 37 sesiones

Godoy Cruz: 35 sesiones (más 5 especiales y 3 extraordinarias)

Guaymallén: 35 sesiones

San Carlos: 34 sesiones

Tupungato: 32 sesiones (más 5 extraordinarias y 1 especial)

Malargüe: 31 sesiones (más 5 extraordinarias y 1 especial)

Luján: 30 sesiones (más 2 extraordinarias)

Maipú: 24 sesiones (más 4 extraordinarias)

Las Heras: 22 sesiones

Lavalle: 21 sesiones

La Paz: 20 sesiones

San Martín: 17 sesiones (más 1 extraordinaria)

Tunuyán: 17 sesiones

General Alvear: 16 sesiones