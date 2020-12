Un senador K comparó a la oposición con “femicidas” por defender los fondos de CABA

El senador Jorge Taiana (Frente de Todos) hizo una repudiable comparación con la violencia de género durante la discusión por el recorte de fondos a la Ciudad de Buenos Aires.

En referencia a Juntos por el Cambio, cuyos senadores rechazaron el proyecto del kirchnerismo, el legislador dijo: “Me acordaba de una imagen bastante común en los casos de violencia de género, el hecho de transformar el victimario en víctima. Dicen ‘yo la maté porque me hacía la vida imposible’, y no entendía por qué me acordaba de esto. Me acordaba porque algunas de las opiniones de los preopinantes realmente se presentan como víctimas cuando son victimarios”.

Para Taiana, el proyecto de recorte de fondos a CABA reparará una “arbitrariedad manifiesta y partidaria, insolente con los que menos tienen, que dispuso el expresidente Mauricio Macri y que tuvo muchos cómplices, que tomaron recursos de más del Estado Nacional para gastarlos en el lugar que ellos mejor están y dominan políticamente”.

También apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Con el argumento del traspaso de la Policía se le dieron fondos para que hiciera cosas, como romper y arreglar veredas todo el tiempo, una de las cosas que hace el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta”, consideró el senador K.

“Dejen de robarse Costa Salguero”, añadió Taiana, respecto al proyecto de vender ese espacio de CABA frente al río para construir torres.

Lanzó, además, que “[los funcionarios de CABA] quieren privar a los vecinos de la ciudad de la playa, la costanera, con la complicidad de legisladores que están presentes en este Senado, se quejaban de que no había negociación, ahora hay negociación y se siguen quejando, por favor, dejen de quejarse, más humildad y dejen de robarse Costa Salguero”.

La comparación que hizo Taiana con los femicidas despertó enojo y repudio en las redes sociales.