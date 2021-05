Un senador chileno propuso donar vacunas a nuestro país pero asegura que las autoridades argentinas las rechazaron

El gobierno argentino rechazó 15 mil dosis de vacunas contra el coronavirus de los laboratorios Pfizer y Sinovac que quiso donar Chile, bajo la explicación de que ambas marcas no se encuentran aún autorizadas por los organismos técnicos encargados en nuestro país.

La donación fue impulsada a fines de marzo por el senador trasandino Carlos Bianchi Chelech, quien proponía hacer llegar desde la región chilena de Magallanes el lote de inoculantes hacia la ciudad santacruceña de Río Turbio, ambos puntos de intenso intercambio económico, social y cultural que se vieron resentidos por las restricciones de circulación.

Según lo señaló Infobae, el 31 de marzo el Senado del vecino país emitió una carta formal al Ministerio de Relaciones Exteriores dicha nación para agilizar las negociaciones con la Argentina.

El mismo portal asegura que la respuesta del titular de la Cancillería chilena, Andrés Allamand, a la presidenta del Senado trasandino, Yasna Provoste, fue que el gobierno argentino resolvió declinar la oferta de donación. Esto se debió a que las vacunas dispuestas para la donación no cuentan con la aprobación de ANMAT.

“Me permito informar a usted que nuestra Embajada en Buenos Aires, junto con revisar la normativa sanitaria local, ha tomado contacto con el director de la ANMAT de la Argentina, Manuel Rodolfo Limeres, para conocer la posición de su país respecto de las vacunas Pfizer y Sinovac”, afirma el citado texto.

“Al respecto, la autoridad sanitaria informó que los antes citados laboratorios no cuentan, en estos momentos, con registros vigentes para sus vacunas en el país, ni tampoco han solicitado el inicio del trámite para ese fin, por lo que no existe autorización para vacunación con tales fármacos (...) Consecuentemente, las referidas vacunas, en la actualidad, no están contempladas dentro del plan de vacunación aprobado por la Argentina, ya sea para sus nacionales o extranjeros residentes en ese país”, expresa el documento firmado por Allamand y emitido el último 22 de abril.

No obstante, la vacuna de Pfizer sí cuenta con la aprobación de la autoridad sanitaria argentina. Por su parte, Carlos Bianchi Chelech, señaló al portal porteño que “Nosotros en Magallanes tenemos vacunados con las dos dosis al 85 por ciento de nuestra población. Y en Chile ya se vacunó a más de 8 millones de personas. Esta actitud del Gobierno argentino no se explica. No sé si será por orgullo de poder, por cuestiones políticas, pero no se entiende”.

“Chile ya ha donado vacunas a Ecuador y a Paraguay y no hubo ningún tipo de problema. La gente lo que quiere es salvarse de este virus, no le importa de qué laboratorio es cada vacuna. Es como si se estuviera jugando con la salud humana”, detalló.