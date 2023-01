Un radical rebelde tiene sello propio y va por una intendencia clave para Cambia Mendoza

“En Rivadavia está complicado” reconoce más de un radical porque no está claro quién será el candidato de Cambia Mendoza. No sólo eso, sino que un radical de pura cepa como Ricardo Mansur, quien fuera intendente, está en la vereda de enfrente como concejal y muchos aseguran que va por la intendencia en el este.

Enfrentado a Miguel Ronco, actual jefe comunal, Mansur hizo una gran elección en 2021 bajo el sello del Partido Verde y como cara visible de Sembrar, el espacio que conduce. Desde el Concejo Deliberante se ha mostrado muy crítico con el oficialismo y resolución de la Junta Electoral en mano, no necesita una alianza para competir por la Municipalidad de Rivadavia.

Ricardo Mansur es una cara muy conocida en Rivadavia por haber sido intendente y además es el presidente de Sembrar, el espacio que ahora es partido departamental. Presentará listas para las elecciones en Rivadavia donde fue jefe comunal en dos oportunidades: desde 1999 al 2007 y luego, desde el 2011 al 2015. Ronco asumió en diciembre de ese año y por el límite a las reelecciones, no puede volver a presentarse.

Esta ventana y lo difuso del sucesor oficialista es una situación bien aprovechada por el presidente del Partido Sembrar. “Tenemos resolución de la Junta, no necesitamos alianzas y estamos recorriendo el departamento porque no tenemos internas con las candidaturas”, le dice Mansur a Los Andes al mismo tiempo que le agradece al Partido Verde que lo haya recibido en las últimas legislativas. Desde allí asumió como edil en el este.

La sucesión de Ronco no está de todo clara, más allá del nombre de Hernán Amat, actual presidente del cuerpo legislativo municipal como uno de los anotados. No sería el único y el peronismo jugará sus fichas. No hay que descartar tampoco a Mauricio Di Césare, ex titular del cuerpo legislativo municipal y actual diputado provincial.

Miguel Ronco, actual intendente de Rivadavia que no puede ir por la reelección.

Mansur no confirmó que sea el nombre para aparecer en la categoría de intendente en la boleta única que tendrá Rivadavia. “Es algo que decidiremos en una asamblea, puedo tener la posibilidad, pero lo deben convalidar todos”, dice con respecto a sus aspiraciones. Tiene conformidad por una pata joven concurrida y también dirigentes radicales, socialistas, de Libres del Sur y peronistas no kirchneristas que integran las filas.

“Los partidos son progresistas. Les gusta la opción de Sembrar, la participación que tienen”, dice el dirigente sobre la presencia de representantes de partidos aliados a Cambia Mendoza. Él no dejará de ser radical, pero no ha sido llamado por la cúpula actual formalmente.

Tampoco le seduce la idea de competir por dentro del frente porque “sería desvirtuar las bases de Sembrar, los principios y la importancia de ser una alternativa diferente”. Justamente su rol opositor ha obligado a la gestión actual a dar algunas explicaciones, como por ejemplo con los altos sueldos de funcionarios.

“Hemos hecho una defensa de los intereses. Rivadavia se veía muy perjudicada por la poca transparencia en el manejo de los fondos públicos. Elegimos la avenida del medio, en Sembrar convergen dirigentes que vienen de Libres del Sur, Socialismo, UCR, y PJ no K y algunas personas independientes”, explicó sobre la base dirigencial del partido.

Aclaró que el partido “es progresista” y punteó algunas obras “necesarias” como el Parque Industrial y la doble vía Rivadavia-Junín. Además, “nuestro festival Rivadavia le canta al país está muy venido a menos. El déficit habitacional también es un problema, debe ser de unas 8 mil personas”. También recordó que “la feria agroindustrial no se hizo más”, entre otros cuestionamientos a la gestión actual.