Un proyecto enviado por Suárez lleva casi un mes esperando ser ley

El ciclo de vida del proyecto anunciado por el gobernador Rodolfo Suárez en su primer discurso de la Asamblea Legislativa ha tenido algunos vaivenes. Tras una dilatada estadía en la Cámara de Diputados, el proyecto para crear el Consejo Económico, Ambienta y Social llegó al Senado en donde aún está en comisiones desde hace dos semanas y no hay fecha confirmada para que se convierta en ley. Mientras, avanzan otros proyectos también enviados por el Ejecutivo provincial.

La iniciativa vio la luz en el recinto de la Legislatura el 27 de mayo y a casi dos meses de ese hecho, espera sanción final para su promulgación. El 2 de julio llegó a la Cámara de Senadores y se espera el despacho, es decir el resultado del tratamiento en comisiones, para que sea tratado y para esto no hay fecha probable.

En la Cámara de Senadores aún no tratan el Consejo Económico, Ambiental y Social que es una iniciativa enviada por el Gobierno. Senado Mendoza

Lo que sí hay es mayoría oficialista en las comisiones de Hacienda y Presupuesto y también en la de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), incluso en el recinto legislativo. Ante la oposición ya sabida del peronismo, se le puede dar la ley a Suárez con los votos propios, pero es algo que por ahora no sucederá.

Desde el oficialismo aseguran que las comisiones que lo tienen han estado “con varios temas” como son Pedemonte y el proyecto para crear el Banco de Vinos. Aunque, “podría tratarse la semana que viene”.

En el primer discurso de Suárez aquel 1° de mayo, se realizó una batería de anuncios en donde uno de ellos era la creación de un Consejo Económico y Social. Es un órgano colegiado de carácter consultivo, no vinculante, de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y de participación para el debate, diseño, planificación e implementación de políticas públicas.

El proyecto se llevó todos los rezongos cuando a fines de mayo empezó su tratamiento en la Cámara Baja. Luego de tires, aflojes y modificaciones, salió con la mayoría oficialista el 1 de julio y con el rechazo de una aliada del frente Cambia Mendoza: la demócrata Mercedes Llano (PD).

El Frente de Todos-Partido Justicialista votó en contra, uno de los puntos de discusión era la durabilidad del órgano, en donde solicitaban que fuera sólo por la emergencia y luego volver a discutirse. Se impuso el plazo de 5 años, cosechando las negativas peronistas, a las que se sumaron las de Llano, Mario Vadillo (Protectora), Mailé Rodríguez (FIT) mientras que Pablo Cairo (Protectora) y Eduardo Martínez (Partido Intransigente) se abstuvieron de votar.

El reposo en el Senado

Un día después de esa espaciada media sanción (desde que ingresó hasta que se trató), el proyecto cruzaba el edificio de Patricias Mendocinas y Peatonal para llegar al Nuevo Anexo Legislativo. Allí, el 7 de julio obtuvo ingreso formal (estado parlamentario) y tuvo el giro a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y de Hacienda y Presupuesto.

Sin embargo, a dos semanas de su ingreso a comisiones aún no hay despacho ni tampoco fecha para su tratamiento. El dato curioso es que, a sabiendas de que el peronismo no acompañará y con la mayoría oficialista en ambas comisiones y en el recinto, no se avanza.

Dos radicales son presidentes en esas comisiones: Diego Costarelli en Hacienda y Presupuesto, mientras que Marcelo Rubio lo es en LAC; y el despacho puede firmarse en conjunto. Podría suceder la semana que viene, pero luego ese despacho tiene que obtener estado parlamentario y una semana después, podría ser aprobado. Es decir, en más de dos semanas.

Las reuniones de ambos grupos son los miércoles y hoy tampoco será el día. La prioridad la tiene el proyecto que trata las pautas de manejo y planificación de la Precordillera y el Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza y la ley de creación del Área Natural Protegida que fue enviada el 1 de junio al Senado. La intención es que hoy quede en condiciones de ser tratado, luego de casi dos meses en comisiones. Otra que también tendría prioridad es la iniciativa para crear el Banco de Vinos, que ingresó formalmente el 7 de julio al Senado y está en las mismas comisiones que el Consejo.

Si hay decisión de avanzar en la media sanción faltante, puede firmarse un despacho en conjunto. “Una vez redactado, firman todos los miembros de las dos comisiones y finalmente los dos presidentes, electrónicamente. Para que sea tratado tiene que tomar estado parlamentario, que sería la semana siguiente a la firma por lo que las reuniones son los miércoles y las sesiones del Senado, los martes”, explicó David Sáez, el Secretario Legislativo del Senado.