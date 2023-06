Un precandidato a gobernador sufrió un hecho de inseguridad en Guaymallén y registró el desenlace en las redes

El precandidato a gobernador por la lista del peronismo Avanza Mendoza, Guillermo Carmona, fue víctima de un hecho de inseguridad en Mendoza este jueves y realizó una denuncia pública en las redes sociales.

Según informó mediante un video que subió a su cuenta de Facebook e Instagram, Carmona viajaba en un auto por la calle Buenos Vecinos, en la zona de Puente de Hierro, Guaymallén, con el precandidato a intendente, Rafael Moyano, cuando vieron que la calle “estaba obstaculizada con varias piedras. Acto seguido hubo un ataque con una piedra muy fuerte”, que impactó de lleno en uno de los vidrios del vehículo y lo destruyó.

“Por suerte no golpeó a quienes iban en la parte de atrás del auto”, comentó el precandidato.

Y agregó: “Lo más triste es que vinimos a hacer la denuncia a la Comisaría 35. Nos entregaron un formulario para hacer una denuncia electrónica, pero pedimos ua accion preventiva para que la policía fuera a la zona y nos manifestaron que no tienen móvil para ir. La Comisaría 35 no tiene móviles. Esta situacion de desprotección que viven los mendocinos no puede seguir ocurriendo”, disparó Carmona.

Por otro lado, agregó que hubo algunos automovilistas que también fueron a la comisaría por la misma situación pero que se fueron “porque saben que no va a pasar nada”. De esta manera, añadió que “los índices de delitos en mendoza están mucho más bajos porque la gente se resigna y no hace denuncias”.

Y finalizó: “Esto ocurre porque se le ha restado presupuesto a Mendoza. Desde el 2015 a esta parte el presupuesto en Seguridad pasó de un 9% a un 6%”.