Un periodista K se autodenunció para que investiguen sus vínculos con la “banda de los copitos”

El periodista Tomás Méndez se autodenunció ante la Justicia para que investiguen los contactos que tuvo con la novia de Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, y otros miembros de la llamada “banda de los copitos”.

Ante las versiones que circulaban sobre supuestos chats que habría intercambiado con Uliarte, procesada junto a su novio como coautora del intento de asesinato de la ex presidenta Cristina Kirchner, Méndez dijo que el fiscal, que no identificó, le entregó también un botón de pánico porque “teme por su vida”. La presentación no fue ante el fiscal Carlos Rívolo que investiga el fallido ataque a la expresidenta, informaron fuentes judiciales a Clarín.

Confirmó a la radio AM 350 que la producción de su programa en Crónica TV entrevistó a miembros de la “banda de los copitos” el día que asumió Sergio Massa como ministro de Economía el 3 del mes pasado y, también, en la avenida Corrientes cuando polemizaron con una mujer que recibía planes sociales y no quería trabajar. También dijo que Uliarte fue al canal Crónica la noche del ataque a Cristina a dar una nota y como no encontró a su producción fue a dar una nota al canal de Telefé.

Dijo que entrevistó, por lo menos, dos veces “a la banda de los copitos porque medían bien” en la TV y le daban rating su programa.

Tomás Méndez, polémico periodista K.

Señaló que es “víctima de una operación”

Al mismo tiempo, Méndez negó haber participado de la planificación de ataque o de un hipotético “armado” del atentado a la vicepresidenta y anunció que intimó a que se retracten los periodistas Ricardo Benedetti, Luis Majul, Luis Gasulla y Pablo Rossi bajo la amenaza de iniciarles un juicio civil por daños y perjuicios. También, demandará a Twitter por permitir que los vinculen con operaciones de inteligencia.

También criticó al columnista político de La Nación Joaquín Morales Solá por haber publicado una nota en que analiza su relación con los “copitos”. Morales Solá publicó que “El periodista Ricardo Benedetti difundió un tuit en el que adelantó que se estarían por conocer chats entre Brenda Uliarte y el periodista de Crónica Tomás Méndez... Méndez le hizo entrevistas a Uriarte en el canal donde trabaja ahora, antes del atentado. El abogado de Méndez es Franco Bindi, que fue un letrado activo en la “operación Puf”, en la maniobra fallida para desplazar al juez Sebastián Casanello de la causa del “dinero K”.

Luego afirmó que en la causa por la aparición de testigos falsos para inventar que Casanello, que investigó la causa de la Ruta del Dinero K, se reunió con Cristina Kirchner en Olivos “fui como testigo”. “Yo lleve el teléfono del abogado que terminó procesado por haber armado esa operacion”, reveló Méndez.

Luego ironizó diciendo “sí soy parte de la banda de los copitos” y “me enamoré y tengo dos hijos” con Brenda Uliarte.

Aseguró que decirle "hijo de puta" a un político a un periodista "no es ser violento" al tratar de justificar las versiones polémicas que lanza en sus programas contra la oposición.

Tomás Méndez fue desvinculado de C5N.

Tomás Méndez, un periodista polémico

En el 2020 debió disculparse tras la polémica que generó su informe que vinculaba a la comunidad judía con el origen del coronavirus. Por esos comentarios fue tratado de antisemita.

“Quiero darles la verdad y pedir disculpas al pueblo judío que se sintió ofendido, porque así lo hicieron saber. Yo sé quién soy como persona, pero podemos tener miles de errores como periodistas, como comunicadores, y uno después claramente se arrepiente”, comenzó Méndez en su arrepentimiento.

A mediados del año pasado, después del escándalo por el escrache a Patricia Bullrich, el canal C5N -del empresario kirchnerista Cristóbal López- lo echó por organizar una protesta de taxistas frente a la casa de la presidenta del PRO.

“La dirección de C5N quiere dejar en claro que nunca estuvo al tanto de la organización de un escrache frente a la casa de dicha dirigenta política”, se despegaron desde la señal de López y Fabián De Sousa.

Mendez fue concejal de la ciudad de Córdoba entre el 2015-2019 y líder del espacio político Vamos (anteriormente Movimiento ADN), aliado de los K. En 2015 fue candidato a intendente de Córdoba y perdió.