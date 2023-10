Un millón y medio de mendocinos están habilitados para votar

Este domingo los mendocinos volverán a las urnas con el sistema tradicional de boleta sábana, a diferencia de los comicios provinciales y departamentales, dónde se aplicó la Boleta Única de Papel. También el padrón para estas elecciones se amplió por jóvenes que cumplieron 16 años entre agosto a esta fecha y podrán emitir su primer voto.

Son en total 1.524.582 los mendocinos habilitados para votar, por el agregado de unos 2.500 chicos y también por 29.994 ciudadanos que se encuentran en el exterior. En las elecciones PASO no pudieron votar, pero en las generales están habilitados a hacerlo en las respectivas embajadas o consulados argentinos en los países que residen.

Desde la Junta Electoral informaron a Los Andes que la incorporación de estos jóvenes no significó una modificación en las mesas ni las escuelas dónde votó el resto de la población en agosto. A esos padrones se les ha agregado una hoja adjunta con los chicos que se sumaron. Es decir que los ciudadanos que votaron en tal escuela en las PASO, repetirán lugar para sufragar. Vale decir que son 4.357 las mesas que están habilitadas en Mendoza, distribuidas en 646 escuelas. Aquí se puede consultar el padrón.

En la provincia los jóvenes que tienen entre 16 y 17 años son 53.523. Cabe recordar que para ellos y los mayores de 70 años el voto es optativo, por lo que no recibirán sanciones sí deciden no participar. El padrón total está compuesto por 766.475 mujeres, 728.345 varones y 48 personas no binarias, detallaron desde la Justicia Electoral.

Los mendocinos deberán elegir entre cinco opciones presidenciales, a diferencia de las PASO cuando eran 16 las listas. Se encontrarán en las urnas con las boletas de Unión por la Patria, La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, el Frente de Izquierda y Hacemos por nuestro País.

De esas cinco opciones, solo cuatro presentarán candidaturas a diputados nacionales, ya que los nombres locales de Juan Schiaretti no pasaron el filtro del 1,5% para competir este domingo. Al revés de esta situación, Libres del Sur no logró dar el salto con su candidato presidencial pero sí lo hicieron sus aspirantes al Congreso por Mendoza, con Adrián Bonada a la cabeza. Esta boleta aparecerá “corta” en el cuarto oscuro.

La vuelta a la antigua boleta

La Boleta Única de Papel tiene solamente alcance provincial y al tratarse de una elección para elegir nacionales no tiene vigencia. Entonces el elector al llegar a su escuela para votar, volverá a encontrarse con el sobre, la boleta partidaria y el cuarto oscuro.

El retorno al cuarto oscuro significa que las autoridades de mesa y los fiscales van a estar ubicados fuera del aula, a la cual ingresarán los votantes en soledad o acompañados, si se requiere asistencia por discapacidad o dificultad física.

El elector recibirá por parte de la autoridad de mesa el sobre donde deberá guardar su voto dentro del cuarto oscuro, para luego depositarlo en la urna una vez que salga. Por lo que no se podrá ubicar sin esa cobertura, como ocurre con la Boleta Única de Papel, a la cual simplemente había que doblarla por el dorso para votar.

Dentro del cuarto oscuro, el elector se encontrará con las boletas ordenadas según el número de lista en forma creciente y en sentido horario. Cabe señalar que podrá hacer uso del “corte de boleta” para combinar candidaturas de distintas agrupaciones, pero deberá respetar la línea divisoria y tener en cuenta que se puede elegir hasta un voto por cada una de las secciones.

Con la boleta sábana también se habilitan prácticas antiguas como llevar la papeleta desde la casa, siempre y cuando sea una real del partido político que se desea elegir. Además ganan preponderancia los fiscales de mesa con la reposición en el cuarto oscuro y el control en el escrutinio.

Vale decir, que de la misma forma, vuelve el famoso “boca de urna” con los conteos informales que se suelen realizar a espaldas de los presidentes de mesa y también aparece el riesgo del robo de boletas.

Cabe señalar que para esta elección, la Justicia Electoral decidió ampliar el número de boletas que llegan a través del Correo Argentino con las urnas a cada mesa. Serán 120 de cada fuerza, mientras que fueron 60 en las PASO. También las boletas de contingencia que tienen las autoridades para reponer en caso de que se agoten se amplió a 60, cuando fueron 20 en las primarias.

Sigue la prueba biométrica

Por otro lado, en las escuelas Pablo Nogués, Bartolomé Mitre y Nuestra Señora de la Misericordia de Ciudad se repetirá la prueba de uso de dispositivos de identificación biométrica, informaron desde la Justicia Electoral.

“Va a haber un delegado tecnológico, que es una persona designada por la Secretaría Electoral. Cada una de las mesas de esas escuelas tendrá un dispositivo particular, serían 22″, indicó el juez federal con competencia electoral, Pablo Quirós.

“Los electores pasan por la prueba. Es opcional y complementario a toda la labor que hace la autoridad de mesa. No es necesario para cumplir con el voto. El ciudadano debe asistir con su DNI”, aclaró el juez a este medio. La idea de las autoridades con este dispositivo es “reforzar la base de datos, a efectos de garantizar la identidad” del elector.

Los documentos válidos para votar son: libreta de enrolamiento o libreta cívica; DNI libreta verde; DNI libreta celeste; tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”; y el DNI tarjeta. No se permite el uso del DNI en el celular ni de un documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padrón electoral.

Así funcionarán los servicios

REGISTRO CIVIL

Las oficinas de los 18 departamentos abrirán el domingo 22 de octubre, de 8 a 18, para entregar DNI y certificados excusatorios, excepto la de la localidad de Potrerillos, que tendrá un horario especial, de 11 a 18.

Los certificados de extravío podrán tramitarse por internet desde el siguiente https://partidasdigitales.mendoza.gov.ar/pedidosreg/ ingresando a la opción pedidos “Certificados de Extravío”.

SEGURIDAD

Más de 2.500 policías trabajarán en el operativo de custodia en las calles mendocinas, sumado al patrullaje preventivo. La cobertura será en las calles, ya que la seguridad en el interior de las escuelas está a cargo del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional y Fuerza Aérea Argentina.

Los uniformados serán distribuidos de la siguiente manera: dos efectivos policiales en el turno mañana y dos en la tarde, en los establecimientos escolares dónde se vota. Además, se sumará el patrullaje preventivo del personal de Cuerpos Especiales.

Una vez finalizadas las elecciones, de forma conjunta con el Ejército, se trasladarán las urnas a sede central del Correo Argentino de Ciudad, quedando el lugar con custodia hasta el escrutinio definitivo.

Como en cada acto electoral, no se podrá vender bebidas alcohólicas hasta las 21 del domingo. También estará prohibida la realización de espectáculos masivos, culturales, sociales o deportivos durante este domingo.

TRANSPORTE

Desde la Secretaría de Servicios Públicos informaron que el boleto de transporte será gratuito durante las Elecciones Nacionales. El servicio se prestará con frecuencias de sábado. Las personas que se dirijan a votar podrán acceder al boleto gratuito en los servicios de transporte público urbano y de media y larga distancia. Este beneficio está establecido en la Resolución 728/2015, que se aplica en cada acto eleccionario. La medida alcanza a todos los ciudadanos mayores de 16 años.

SALUD

El servicio de salud se prestará como se hace habitualmente en un domingo. Los centros de salud no atenderán, salvo los de cabecera. Habrá guardias en toda la provincia, para atender urgencias.

CLASES NORMALES

Desde el área se garantizan las clases con normalidad el lunes. Para ello se ha activado un operativo en el cual los celadores estarán afectados a las 646 escuelas destinadas para las elecciones.

Son más de 2.000 celadores que estarán realizando tareas de higiene y limpieza, para que el lunes 23 de octubre haya clases con normalidad. La inversión para ello es de 30 millones de pesos y también se les ha asignado a todas las escuelas un fondo de limpieza”.