Un médico pidió licencia sin goce de haberes, no se la dieron y no se presentó a trabajar: el Gobierno lo echó

Un médico de Mendoza fue cesanteado por decisión del Gobierno Provincial, tras no haberse presentado a trabajar por varias jornadas en un hospital estatal de la provincia.

Se trata del doctor Alejandro López, sobre quien se aplicó la sanción de cesantía, según el decreto 908 del Boletín Oficial de este jueves.

Según los considerandos del decreto, el profesional solicitó una licencia sin goce de haberes a partir del 1 de febrero del 2022, pero la misma fue denegada por las autoridades del ministerio de Salud.

No obstante, a pesar de no haber tenido el visto bueno, el profesional “no se presentó a cumplir sus funciones” desde dicha fecha, por lo que se configuró prima facie “abandono de servicio”, infringiendo de esta manera “lo dispuesto por el Art. 52 de la Ley Nº 5811 y Arts. 69 inc. 1 y 85 inc. 3 de la Ley Nº 7759″.

Tras el sumario administrativo que se aplicó sobre López Gómez, que era empleado de planta del Ministerio y que estaba dentro del agrupamiento 27 de los profesionales de la salud, la Instructora Sumariante, el Honorable Consejo Deontológico Médico y la Junta Provincial de Reclamos y Disciplina de Profesionales de la Salud, respectivamente, sugirieron “aplicar al profesional sumariado la sanción de cesantía”, teniendo en cuenta que cuando se citó a indagatoria al agente, no concurrió.

De esta forma, se aplicó en el artículo 1 del decreto “la sanción de Cesantía al Dr. Alejandro López Gómez, por haber transgredido con su conducta lo previsto en el Art. 52 de la Ley Nº 5811 y Arts. 69 inc. 1 y 85 inc. 3 de la Ley Nº 7759″.

