Un histórico del PJ tendrá a su cargo en Mendoza el control de precios que harán las organizaciones piqueteras

Todavía sin encontrarle la vuelta ala escalada de la inflación, el gobierno nacional apeló a tres organizaciones piqueteras para salir a controlar los precios en todo el país. En Mendoza, quien tendrá la tarea de liderar esta “cruzada” antiinlacionaria es Luis Böhm, la cara visible del Movimiento Evita y un histórico del PJ.

Fue ministro de Rodolfo Gabrielli a los 25 años e integró el gabinete de cuatro gobiernos peronistas. Su último cargo público fue como legislador provincial hasta diciembre de 2019, cuando profundizó el vínculo con el Evita que ya tenía como senador del PJ. Ya como líder piquetero, Böhm tendrá a su cargo la organización de las cuadrillas para controlar los precios en Mendoza.

Desde mañana, los militantes del Movimiento Evita, junto a Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), controlarán los valores de los productos incluidos en el programa de Precios Cuidados que se ofrecen en unos 1.000 hipermercados y supermercados del país. En total, saldrán a las calles unas 40 mil personas. Cabe recordar que el líder del Evita, Emilio Pérsico, al igual que su par de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, son funcionarios del ministerio de Desarrollo Social y sus organizaciones están cercanas a Alberto Fernández.

En Mendoza, la mesa chica de estas “orgas” se reunió el miércoles en la noche. Desde el Evita empezarán con tareas en cuatro puntos del Gran Mendoza; el sábado siguiente sumarán 20 puntos más (uno por cada departamento y cuatro más en el Gran Mendoza). Estiman que llegarán a cubrir 28 puntos en total. “En cada punto estarán entre 6 y 10 personas. La campaña durará unos dos meses porque es de docencia” , explicó Bhöm a Los Andes.

Los voluntarios no ingresarán a los locales comerciales sino que estarán en la puerta panfleteando y explicando a los consumidores cómo usar la aplicación de Precios Cuidados. “Se le explica, el ciudadano entra al supermercado y busca el producto si no lo encuentra o está a otro precio hace la denuncia. Cuando salga del supermercado le vamos a preguntar si encontró alguna irregularidad y le vamos a ayudar a denunciar. Si no tiene la app, le vamos ayudar para que la baje o le vamos a prestar nuestros celulares para que denuncie. Lo importante es crear conciencia” , señaló el ex senador peronista.

El control se va a hacer en varios aspectos: si el producto está en la góndola, si está en un lugar visible y señalizado, y si se respeta el precio acordado.

Con la aplicación la denuncia queda registrada y pasa a la secretaría de Comercio de la Nación para que labre las multas correspondientes.