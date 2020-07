Un funcionario porteño salió a correr cuando no era su número de DNI y se autodenunció

En el día de ayer se habilitaron las actividades deportivas en CABA por lo que muchos runners volvieron a salir a las calles porteñas. Uno de ellos fue el secretario de Transporte, Juan José Méndez quién protagonizó un insólito hecho.

Como parte de su rutina el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, sale a correr junto a Méndez y ambos repasan la rutina diaria. Sin embargo, cuando este último se dio cuenta de que estaba violando el protocolo sanitario, por salir el día que no correspondía por su número de DNI, decidió automultarse.

El funcionario reveló la anécdota cuando era entrevistado este lunes en el canal A24: “Me equivoqué, cuando terminaba de correr me di cuenta de que hoy era lunes, día par, y no tenía que correr porque tengo DNI impar, por eso me auto denuncié”.

Méndez amplió: “Cuando terminé dije: ‘No, pará, acá hice las cosas mal’. Voluntariamente me presenté y pagué la multa. En pago voluntario es de 5.400 pesos”. En ese sentido, el secretario de Transporte informó que se presentó voluntariamente y el pago de la multa fue de $5.400 debido a haber salido en un día que no le correspondía.