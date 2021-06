Un ex ministro de Cobos ingresó a trabajar “ad honorem” a las filas de Rodolfo Suárez

Un ex ministro de Julio Cobos fue nombrado como asesor ad honorem del Gobierno de Mendoza. Se trata de Armando Calletti, ex ministro de Salud durante la gestión del hoy senador nacional, quien integra ahora las filas del jefe de la cartera de Gobierno, Víctor Ibáñez.

La medida salió oficializada hoy en el Boletín Oficial en el decreto 766, con fecha del 14 de junio.

Según marca el artículo 1, Calletti ingresará a trabajar como Asesor “ad honorem” y “sin liquidación de viáticos para desempeñar tareas en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia”.

Recordemos que el funcionario fue ministro de Salud durante la gestión de Cobos, pero luego mantuvo otros cargos como también el de titular del PAMI.

El decreto

Decreto N°: 766

CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuaciones se tramita la designación como Asesor “ad honorem” y sin liquidación de viáticos del Dr. Armando Antonio Calletti para desempeñar tareas en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia;

Que en orden 03 obra la documentación necesaria para la designación del Dr. Armando Antonio Calletti;

Por ello, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA:

Artículo 1º - Desígnese a partir de la fecha del presente decreto al Dr. ARMANDO ANTONIO CALLETTI, D.N.I. Nº 8.457.961, como Asesor “ad honorem” y sin liquidación de viáticos para desempeñar tareas en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia.

Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese