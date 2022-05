Un ex funcionario de Jaque criticó la interna del Frente de Todos por la inflación

“No hay solución económica posible si no hay orden y confianza política. Los planes económicos hay que explicarlos bien y la sociedad tiene que confiar en ellos”, destacó el ex funcionario de Cristina Fernández, Diego Bossio.

En medio de la interna feroz dentro del Frente de Todos, el dirigente que supo ser subsecretario de Gestión Pública de Celso Jaque, agregó que “los dirigentes políticos tienen que ponerse los pantalones largos y no estar pensando en las internas. Las peleas políticas tienen como víctimas a millones de argentinos, que no saben cual es el rumbo”.

“El país no crece hace muchos años. El PBI per cápita en Argentina de fin de año pasado está 12% debajo en relación a 2011. Por eso existe esta situación social, con 40% de pobreza, 70% de chicos pobres, inflación que nosotros estimamos en 72% para este año”, señaló el ex funcionario de Cristina Fernández, quien actualmente se desempeña en la consultora Equilibra, de la cual es fundador.

En ese sentido fue categórico al decir que “estamos hablando de una inflación similar a la pre convertibilidad. Hay gente que nos dice que se funde trabajando”.

“El Gobierno perdió 5 millones de votos de argentinos que están frustrados, por razones políticas y económicas. Por eso, hay que dejar de lado los egos para poner por delante a la Argentina. El país necesita a una nueva clase de dirigentes, que esté dispuesta a salir de la zona de confort y privilegios”, sostuvo el ex titular de Anses, en declaraciones a radio La Red.

De cara al futuro, Bossio aseguró que “estamos trabajando para buscar una alternativa para la Argentina, y para eso necesitamos el diálogo con todos los sectores políticos. Debemos animarnos a discutir los grandes temas de los que habla el mundo”.

Y ejemplificó que “Chile exporta unos 40.000 millones de dólares en minerales, en lo que respecta a la Cordillera, mientras que Argentina sólo 3 mil millones. Hay que discutir medidas medioambientales. Lo mismo ocurre con la producción de hidrocarburos y la economía del conocimiento. Argentina tiene un potencial enorme en ese sentido”.

“Por eso hay que realizar transformaciones de fondo y esas transformaciones las van a realizar los argentinos. Pero si no les das oportunidades, les cambias las reglas de juego todo el tiempo y te estás peleando por cargos, nadie va a dar el primer paso”, enfatizó Bossio finalmente.