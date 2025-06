Un diputado oficialista fulminó a Jorge Difonso: "Hizo de la antiminería una pyme electoral"

Mosso comenzó el texto publicado en su página web , molesto por observar cartelería del diputado sancarlino en modo electoral, sin haber iniciado efectivamente la campaña. "Cornejo o Difonso, defendamos Mendoza" , dice la propaganda que apareció hace unas semanas en la vía pública. Aún no está confirmado si será candidato, pero el lanzamiento es llamativo.

El diputado explicó que "motores tradicionales como petróleo, agro, vitivinicultura y servicios, ya no traccionan como antes y han perdido impulso por cambios en los mercados y limitaciones internas".

"La comparación con San Juan no es gratuita: esa provincia está logrando unir su desarrollo minero con industrias locales, diversificar su economía y proyectarse internacionalmente. En cambio, Mendoza, por decisiones como las que impulsó Difonso, ha resignado oportunidades de inversión, empleo y progreso", agregó.

Luego, profundizó sus críticas contra el sancarlino: "El uso sistemático del miedo para pronosticar desastres ambientales apocalípticos y la tergiversación de los hechos, han sido las herramientas comunicacionales y políticas que dirigentes como Difonso usaron para que la ciudadanía rechazara `preventivamente` a la industria minera. Nos comimos el cuento, nos quedó la falta de trabajo y la pobreza".

Jorge Difonso-cartelería.jpg

Para Mosso, las dos actividades -minería y agro- "pueden convivir y asociarse en forma virtuosa como lo muestran ejemplos en Perú y Chile", mientras que el legislador de Unión Popular "está empeñado en instalar una narrativa mentirosa" que consiste en quitarle agua al agro para destinarlo a la minería, sostiene en el filoso escrito.

"Esto es rotundamente falso. Primero porque en la legislación de Mendoza, el consumo humano y el agrícola tienen prelación absoluta en el uso del agua por sobre la minería. Segundo, porque el agua que necesita la minería – en cantidades muy inferiores a otras actividades-, se reutiliza en circuitos cerrados para aprovecharla una y otra vez", explicó el diputado.

"La minería no pone en riesgo el agua. No solo porque los proyectos se evalúan con rigurosidad ambiental, sino porque todo desarrollo actual debe hacerse en el marco de la ley 7722, norma que no está en discusión. La minería que hoy se plantea cumple estrictamente con esa legislación", defendió Mosso.

Y completó, con más dardos: "Difonso hizo de la antiminería su pyme electoral, su trampolín político. Habiendo sido previamente concejal y senador provincial, partir de la Ley 7722, todo fue en camino ascendente. Fue tres veces intendente y dos veces diputado provincial".