Un diputado kirchnerista cuestionó la entrevista de Alberto Fernández en TN

Un diputado kirchnerista cuestionó la entrevista que brindó Alberto Fernández al programa A dos voces, de Todo Noticias. Rodolfo Tailhade consideró que no era momento de que el Presidente visitara los estudios de TN.

“Me molesta la oportunidad. No me molesta que vaya en genérico (sic); me molesta que vaya hoy [por ayer]”, aclaro Tailhade en dialogo con Crónica TV.

“Hace 48 horas que un fiscal pidió 12 años de prisión en una causa, en la que ese canal, al que va a ir, tiene mucho que ver. Esa gente que trabaja ahí, los dueños del canal, y los diarios que son réplicas de lo que hacen en el canal”, dijo.

Tailhade cuestionó la línea editorial de Todo Noticias. “Ese canal injuria permanentemente a la vicepresidenta y a su familia, y la persigue”, manifestó.

Alberto Fernández en TN

Durante su entrevista para A dos voces, Fernández defendió con firmeza a la vicepresidenta. Esta semana, el fiscal Diego Luciani pidió una condena de 12 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la exmandataria.

Consultado sobre un pedido reciente de la Corte Suprema para reforzar la seguridad de jueces y fiscales que intervienen en el juicio contra la vicepresidenta, Fernández dijo que se debía a que “siempre está el recuerdo de Nisman’'.

El Presidente dijo que era ridículo “alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman” y agregó “hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani’', apuntó Fernández.

Tras las repercusiones que tuvieron sus palabras, esta mañana, en diálogo con El Destape Radio, afirmó que en su Gobierno “no se amenazan ni persiguen a fiscales ni jueces”, por lo cual “ningún” funcionario judicial debe “sentirse en riesgo”, y, al renovar sus críticas hacia el Poder Judicial, consideró que Juntos por el Cambio “no quiere que cambie esta justicia” porque, tal como funciona actualmente, “le es útil”.