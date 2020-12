Un diputado denunció que Viviana Canosa lo amenazó y decidió abstenerse de votar el proyecto de aborto legal

El diputado del Frente de Todos que representa a Jujuy, Daniel Julio Ferreyra, denunció que recibió amenazas después de haberse mostrado a favor de que las mujeres puedan recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. Por esta razón cuando tuvo la palabra dentro del recinto dijo: “No estoy actuando libremente y a la hora de votar me voy a abstener. Les pido disculpas”.

Los dichos del político surgen a partir de que la periodista Viviana Canosa, lo pusiera en evidencia en las redes sociales y en su programa donde la conductora exclamó: “Voy a ir casa por casa diputado, a la suya también. Den explicaciones. No se vendan, por Dios. ¡Tengan dignidad!! Usted está a favor de la billetera”.

En respuesta a los comentarios de Canosa, Ferreyra aseguro que “De ninguna manera podemos considerar democrático lo que me ha pasado a mí. No sé si la señora vendió alguna vez algo suyo por plata. A mí nunca me pudieron comprar. No tenía ningún derecho a decir que me habían comprado el voto”.

Abstención de Ferreyra

El legislador hizo uso de la palabra y aseguró que no todos los argentinos saben el significado de la palabra democracia y que consideran como un enemigo al que piensa diferente. “Lamentablemente, si bien vivimos en democracia parece que no todos entienden lo que significa la palabra ‘democracia’, que es el respeto por el otro.”

Si bien Ferreyra dijo que recibió “todo tipo de amenazas” y que no le preocupan, esta vez las deja al descubierto porque sintió comprometida la seguridad de sus familiares. “En lo personal, no me preocupan, pero han llegado hasta la casa de mi hija en la mañana de hoy”.

El diputado cree que hay algunas mujeres a las que no les queda otra alternativa que recurrir a un aborto, como es el caso de aquellas que sufren violencia de género o aquellas que sufren y “que tienen maridos que las golpean, agreden e insultan”.

A pesar de respaldar esas situaciones el legislador se mostró a favor de las dos vidas. “El derecho a la vida no lo podemos negar. Hay vida desde el momento de la concepción y eso es indiscutible”