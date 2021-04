Un dictamen de Fiscalía de Estado pone en jaque al ex titular de Vialidad Provincial

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza dio lugar días atrás a dos cautelares presentadas por el ex titular de la Dirección de Vialidad Provincial, Oscar Sandes, y suspendió los millonarios cargos y multas que había dictado en su contra el Tribunal de Cuentas. No obstante, el dictamen de la Fiscalía de Estado en la causa pinta un horizonte complicado para el ex funcionario provincial.

Sandes fue administrador general de Vialidad durante toda la gestión del ex gobernador Alfredo Cornejo y hasta julio del 2020, cuando renunció acosado por un escándalo de malversación de fondos en la dependencia que dirigía.

El caso salió a la luz luego de que dos fallos del Tribunal de Cuentas dispusieran cargos por casi 5 millones de pesos en contra de él y le aplicaran multas, a la vez que imponían sanciones también a otros funcionarios que trabajaban bajo sus órdenes.

La auditoría del órgano de control detectó facturas adulteradas, gastos en gastronomía, regalos, objetos personales y combustible que violaban la reglamentación del uso del Fondo Fijo de Tesorería, entre otras irregularidades.

El ex funcionario presentó una demanda ante la Suprema Corte de Justicia para que anule los fallos 17.357 y 17.362 del Tribunal de Cuentas alegando que fue él quien denunció penalmente las irregularidades cuando salieron a la luz.

Este lunes se conoció que la Sala Primera del máximo tribunal admitieron dos cautelares presentadas por la defensa de Sandes y suspendió la ejecución cargos y multas fijados en su contra. Por lo que, hasta que los jueces no resuelvan la causa no deberá devolver 4.871.964,2 millones de pesos, pero deberá depositar una contracautela de $ 584.635,7.

En el marco de la causa, los ministros de la Corte solicitaron la opinión de la Fiscalía de Estado. El fiscal Fernando Simón concluyó que el ex titular de vialidad no está eximido de responsabilidad y que “está acreditada la existencia de maniobras indebidas en uso de fondos públicos”, lo que pone en jaque la estrategia de la defensa del sancionado.

El fiscal de Estado consideró que “existieron y se verificaron una innumerable cantidad de irregularidades en el organismo en el que justamente Oscar H. Sandes fue Administrador desde el año 2015”. “Dichas irregularidades que pasaban antes sus ojos fueron justamente advertidas por el propio Tribunal de Cuentas, lo que demuestra una clara negligencia en el ejercicio de su cargo, ya sea por acción y también por la omisión en el debido control”, agrega.

En tanto, afirmó que el ex titular de Vialidad no tomó ninguna medida correctiva de las innumerables irregularidades que ocurrían en el organismo a su cargo, sino hasta que el Tribunal de Cuentas auditó su gestión. Asimismo, señala que “no se trató de un hecho aislado o de varios iguales; sino de muchos y de los más variados”.

Por lo tanto el Fiscal de Estado concluye que el fallo del Tribunal de Cuentas “no es arbitrario, ni irrazonable, no hay apartamiento de pruebas decisivas; se ha respetado el debido proceso y el derecho de defensa, siendo motivado y fundado tanto la multa como los cargos impuestos”. Por lo tanto, entiende que la Corte debe rechazar la demanda y confirmar las sanciones contra Sandes y los otros involucrados.